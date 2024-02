Un nouveau design pour le futur iPhone SE 4 ?

Il semblerait qu’un vent nouveau souffle sur la série des iPhone SE. En effet, le prochain iPhone SE 4 dont le lancement serait prévu d’ici le début de l’année prochaine alors que les iPhone 16 sont attendus d’ici la fin de l’année 2024, très probablement en septembre, marquerait un tournant significatif pour le segment abordable de la marque à la pomme, si on en croit les dernières publications à son sujet.

Un design plus en phase avec les derniers modèles d’Apple ?

Initialement, les rumeurs suggéraient une ressemblance entre l'iPhone SE 4 et l'iPhone 14, notamment par l'adoption d'une encoche. Cependant, les informations ont rapidement évolué, indiquant que l'appareil pourrait plutôt emprunter des éléments à l'iPhone 15 Pro, y compris le bouton Action. La dernière vague de fuites, cependant, positionne l'iPhone SE 4 plus près de l'esthétique de l'iPhone 16, selon les informations partagées par Majin Bu, un informateur connu pour ses révélations dans le milieu technologique, bien que son bilan soit moins vérifié que @Onleaks ou @evleaks, pour ne citer qu’eux.

Selon les visuels divulgués, l'iPhone SE 4 abandonnerait la traditionnelle encoche au profit d'un îlot dynamique, ou "Dynamic Island", intégrant les capteurs TrueDepth nécessaires au fonctionnement de Face ID. Cette décision alignerait le design de l'iPhone SE 4 sur celui de la gamme iPhone 15 et des futurs iPhone 16, unifiant ainsi l'aspect visuel des produits Apple.

Caractéristiques et spécifications attendues

La face arrière de l'iPhone SE 4 refléterait également l'approche adoptée pour l'iPhone 16, avec un agencement vertical des capteurs photo et du flash, contrairement à la disposition diagonale des iPhone 15. Cette orientation suggère un retour à une esthétique rappelant celle des iPhone XS, tout en se limitant probablement à un unique objectif photo. Les spéculations actuelles misent sur un capteur de 48 mégapixels, promettant ainsi des améliorations significatives en termes de photographie pour le segment abordable.

En termes de dimensions, l'iPhone SE 4 serait comparable à l'iPhone XR, avec un écran de 6,1 pouces, et mesurerait environ 150 mm de hauteur pour 75,7 mm de largeur et 8,3 mm d'épaisseur.

Il convient de noter que ces informations, bien que prometteuses, restent sujettes à confirmation et sont donc à prendre avec les pincettes de rigueur. Apple pourrait encore ajuster le design et les spécifications de l'iPhone SE 4 avant le lancement de la production de masse. La présentation officielle de l'appareil est prévue pour 2025, vraisemblablement au cours du premier semestre de l'année.