RED fait mieux que ses concurrents B&You, SOSH et Free Mobile avec son forfait 100Go à 10,99€ !

On fait le point sur le forfait RED 100Go que vous allez adorer !

S'il y a un forfait qu'il faut absolument découvrir, c'est bien le forfait RED 100Go de RED by SFR ! En effet, son offre se démarque franchement de ses concurrents Free Mobile, SOSH et Bouygues Telecom... Sans engagement, l'illimité, l'option 5G, un prix irrésistible et plus encore !

Le forfait RED 100Go : une offre qui fait plaisir à prix canon !

L'opérateur RED by SFR met en avant un forfait mobile avec 100Go de data pour surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine à 10,99€ par mois seulement ! Ce forfait illimité vous permettra par ailleurs de rester connecté lors de vos séjours dans les zones UE et DOM grâce aux 22Go fournis à cet effet. Bien entendu, depuis l'ensemble des destinations précitées, vous pourrez communiquer comme bon vous semble puisque l'illimité est prévu pour l'ensemble de vos appels, SMS et MMS émis depuis ces dernières.

Ce n'est pas tout, l'opérateur propose deux options pour agrémenter votre offre mobile. La première est l'option 5G, valable en France métropolitaine, qui vous coûtera 3€ en supplément chaque mois. La seconde est une option spéciale International et vaut la somme de 5€ par mois. En sélectionnant celle-ci, vous disposerez de 35Go au lieu de 22Go depuis l'UE et les DOM, dont 20Go utilisables depuis la Suisse, Andorre, les USA et le Canada !

Les offres mobile des concurrents de RED by SFR

RED by SFR s'est donc démarqué de ses concurrents qui mettent eux aussi à disposition un forfait en promo aux alentours de 10€ par mois. Chacun de ces forfaits sans engagement vous offre l'illimité pour vos appels, SMS et MMS émis depuis les zones suivantes : France métropolitaine, DOM, pays de l'UE.

Voici les promos proposées :

B&You : 80Go en France métropolitaine, 20Go utilisables depuis l'UE et les DOM = 10,99€/mois

en France métropolitaine, 20Go utilisables depuis l'UE et les DOM = 10,99€/mois Sosh : 80Go en France métropolitaine, 20Go utilisables depuis l'UE et les DOM = 10,99€/mois

en France métropolitaine, 20Go utilisables depuis l'UE et les DOM = 10,99€/mois Free Mobile : 140Go en France métropolitaine, 18Go utilisables depuis l'UE et les DOM = 11,99€/mois

Le forfait B&You 80Go est également éligible à l'option 5G pour 3€ de plus chaque mois et s'accompagne d'une offre spéciale Bbox, La Fibre, sans engagement et à 29,99€ par mois.

La Série Free 140Go, quant à elle, est valable la première année d'abonnement avant de passer au forfait Free 5G. Vous pourrez accéder gratuitement à l'appli Free Ligue 1.

Voir l'offre B&You 80Go

Voir la Série Free 140Go

Voir le forfait Sosh 40Go