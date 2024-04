Avec son écran Super Amoled et ses hautes performances, ce roi des milieux de gamme de Samsung est proposé à prix réduit

Le Samsung Galaxy A55 est l'apogée de la gamme A de Samsung, offrant des performances haut de gamme à un prix très abordable. Surtout en ce moment, car ce dernier est disponible sur Rakuten avec une réduction totale de 115 € par rapport à son prix habituel de 499 € !

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1480

Exynos 1480 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

128Go ou 256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

50 MP Caméra avant : 32 MP

32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Samsung Galaxy A55 est un smartphone 5G doté de composants avancés, le plaçant tout au sommet de la catégorie milieu de gamme. Son écran Super AMOLED offre une qualité d'affichage supérieure à celle de l'AMOLED conventionnel, tandis que son appareil photo garantit des images de haute qualité. Avec une batterie de 5000 mAh et un processeur puissant, optimisé pour une utilisation multitâche, le gaming et le streaming, le Galaxy A55 répond aux besoins quotidiens et de divertissement sur un smartphone, offrant une expérience fluide et performante.

Le plus petit prix du moment sur le Galaxy A55 de Samsung

Le Samsung Galaxy A55 5G est disponible en ce moment sur Rakuten pour seulement 384 €, au lieu de 499 €, soit avec 115 € de réduction, mais en plus avec 2 ans de garantie officielle et une livraison très rapide !