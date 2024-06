Ce smartphone avec écran AMOLED et une grosse RAM commence les soldes en avance

Vendu à 399 €, le Redmi Note 13 Pro de Xiaomi est l’un des smartphones qui rencontre le plus de succès en ce moment, et notamment en Europe où il fait d’excellent de score de ventes depuis le début de l’année, se classant dans le top 10 de Canalys. Les soldes commencent demain, et pourtant, les marchands n’attendent pas pour solder son prix de plus de 100 € pour certains voire même 180 € ! Nous vous disons tout.