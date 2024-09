Ce smartphone Samsung roi du milieu de gamme passe sous la barre des 300 € sur Amazon !

Le Galaxy A55 5G est un smartphone sorti cette année, et qui est le plus performant de sa gamme spécialisée dans le milieu de gamme. Cela fait de cet appareil, celui qui se rapproche le plus des haut de gamme de Samsung, tout en conservant un prix plus faible.

Sorti aux alentours des 500 €, il est actuellement à 429 € sur le site de son constructeur, mais Amazon nous le propose avec 132 € de réduction, ce qui fait 297 € seulement ! À ce prix, le Galaxy A55 est à privilégier par rapport à ses petits frères et sœurs, les Galaxy A35 et A15.

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1480

Exynos 1480 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

128Go ou 256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

50 MP Caméra avant : 32 MP

32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

La fiche technique du Galaxy A55 est très équilibrée et démontre en quoi un smartphone milieu de gamme aujourd’hui est plus que suffisant pour ne pas ressentir le besoin de passer à du plus haut de gamme en l’utilisant.

Performances élevées, grand écran Super Amoled, batterie gonflée à bloc et appareil photo de grande qualité font de ce Samsung un véritable must-have si vous cherchez LE milieu de gamme le plus pratique. D’autant plus que celui-ci a accès à toutes les dernières nouveautés de Samsung et à son écosystème connecté. Un argument très fort !

Une promotion à ne pas rater avant l'arrivée du Black Friday !

Le Galaxy A55 5G est donc proposé sous les 300 € sur Amazon, mais en plus avec la possibilité de le payer en 4 fois si besoin. Une offre qui a donc un gros potentiel, et qui devrait intéresser ceux qui recherchent un bon appareil, mais à petit prix, puisqu’il peuvent se procurer un smartphone normalement à plus de 400 €.