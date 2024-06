CMF Phone 1 : un smartphone modulaire avec un panneau arrière remplaçable

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la société londonienne Nothing maitrise l’art du teasing. En effet, elle égrène ici ou là, notamment sur les réseaux sociaux un nombre impressionnant de petites annonces qui dévoilent peu à peu les produits de la marque Nothing mais également ceux de CMF, dédiée aux produits plus abordables. Ainsi, les récents teasers partagés par Nothing sur le CMF Phone 1 mettent en avant un élément de design inhabituel à l'arrière du téléphone : une vis apparente. Selon les images, cette vis semble maintenir en place le panneau arrière et permettrait de le retirer.

Nothing fournira même un outil d'éjection de carte SIM qui fait office de tournevis plat pour dévisser le panneau. Ce mécanisme baptisé "Nothing Lock" permettrait d'attacher des accessoires et de personnaliser le dos du smartphone.

Des panneaux arrière interchangeables pour plus de personnalisation

En plus de la vis, les teasers suggèrent que le CMF Phone 1 offrira des panneaux arrière amovibles et interchangeables. Nothing a montré un panneau texturé orange ainsi qu'un modèle noir mat. Un membre de la communauté Nothing évoque même la possibilité d'imprimer en 3D ses propres panneaux sur mesure. Cela apporterait un niveau inédit de personnalisation pour un smartphone.

Bien que le design modulaire soit la principale attraction, les spécifications supposées du CMF Phone 1 sont également intéressantes, surtout au vu du prix attendu aux alentours de 240$. L'appareil arborerait un grand écran OLED FHD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il serait propulsé par le nouveau chipset MediaTek Dimensity 7300, un processeur 4 nm capable de fonctionnalités IA et de bonnes performances gaming. Côté photo, on aurait droit à un capteur principal de 50 mégapixels épaulé par un capteur de profondeur ou macro de 2 ou 5 mégapixels. Pas de quoi rivaliser avec les ténors de la photo, mais suffisant pour un smartphone d'entrée de gamme.

Enfin, le CMF Phone 1 embarquerait une généreuse batterie de 5000 mAh compatible charge rapide filaire 33W. De quoi tenir facilement une journée complète.

Des compromis inévitables à ce prix

Malgré des caractéristiques alléchantes sur le papier, il faut s'attendre à quelques concessions vu le positionnement tarifaire du CMF Phone 1. La qualité photo ne sera probablement pas son point fort, Nothing n'étant déjà pas réputé dans ce domaine sur ses modèles plus haut de gamme. Les panneaux arrière seront vraisemblablement en plastique, ce qui interroge sur la durabilité à long terme. La disponibilité pourrait aussi être limitée dans certaines régions comme l'Amérique du Nord. Il n'est pas certain que le CMF Phone 1 y soit commercialisé autrement que via le programme développeur de la marque.

Lancement imminent le 8 juillet

Le CMF Phone 1 sera officiellement dévoilé le 8 juillet prochain aux côtés des écouteurs Buds Pro 2 et de la montre connectée Watch Pro 2. Nothing lèvera alors le voile sur les fonctionnalités exactes de son mécanisme Nothing Lock et le prix final de son smartphone modulaire. Reste à voir si l'expérience utilisateur sera au rendez-vous. Réponse dans quelques jours.