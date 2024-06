Des captures de la fiche technique semblant officielle du Samsung Galaxy Z Flip6 avant son lancement

Selon la fiche technique divulguée, le Galaxy Z Flip6 sera doté d'un écran principal Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces affichant une résolution Full HD+ de 1080x2640 pixels. Cet écran bénéficiera d'une fréquence de rafraîchissement adaptative pouvant grimper jusqu'à 120 Hz, garantissant une fluidité optimale dans toutes les situations. En outre, le smartphone disposera également d'un écran de couverture Super AMOLED de 3,4 pouces avec une définition de 720 x 748 pixels. Cet écran secondaire permettra de consulter rapidement ses notifications et d'accéder à certaines fonctionnalités sans avoir à déplier l'appareil.

Une puissance de traitement de pointe et un module photo polyvalent

Pour animer le Galaxy Z Flip6, Samsung a opté pour la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, un processeur haut de gamme gravé en 4 nm qui offrira des performances de premier ordre tout en maîtrisant sa consommation énergétique. Il s’agit du même chipset que l’on trouve au sein du Galaxy S24 Ultra.

Le smartphone sera proposé en deux configurations : 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage, et 8 Go de RAM avec 512 Go d'espace de stockage. De quoi répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants en termes de multitâche et de stockage de contenus.

Côté photo, le Galaxy Z Flip6 misera sur un double capteur dorsal comme on peut le voir sur la capture d’écran ci-dessous. Le module principal de 50 mégapixels sera stabilisé optiquement (OIS) pour capturer des clichés nets dans toutes les conditions. Il sera épaulé par un ultra grand-angle de 12 mégapixels qui élargira le champ de vision. À l'avant, une caméra de 10 mégapixels sera intégrée pour réaliser des selfies et passer des appels vidéo. Le capteur principal sera en mesure de filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde, de quoi capturer des séquences fluides et détaillées.

One UI 6.1.1 et Android 14 au programme

Le Galaxy Z Flip6 tournera sous la dernière version de l'interface One UI 6.1.1 de Samsung, une surcouche basée sur Android 14. On profitera des dernières innovations logicielles de Google et des optimisations apportées par Samsung pour tirer le meilleur parti du format pliant dont les fonctionnalités Galaxy AI basées sur l’intelligence artificielle concernant les recherches, la retouche photo, l’amélioration vidéo ainsi que les possibilités de traduction déjà présentes sur les Galaxy S24 et certains modèles précédents. Enfin, le Galaxy Z Flip6 ne lésinera pas sur la connectivité avec un port USB 3.2 Gen 1 Type-C, du Wi-Fi 6E tri-bande, du Bluetooth 5.3, ainsi que la prise en charge des principaux systèmes de géolocalisation par satellite. La présence d'une puce NFC permettra d'effectuer des paiements sans contact.

Rendez-vous le 10 juillet pour découvrir son design final, ses fonctionnalités logicielles exclusives et son prix de lancement.