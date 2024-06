Les options de couleur des Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 révélées

Des fuites récentes ont révélé les options de couleur des prochains modèles pliables de Samsung, les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6. Selon Evan Blass, extrêmement bien renseigné, le Galaxy Z Fold6 sera disponible en bleu marine, rose, argenté et blanc, avec une version noire et une autre blanche exclusivement en ligne sur le site de la marque. Le Galaxy Z Flip 6, quant à lui, serait proposée en bleu, vert menthe, argenté et jaune tandis qu’il serait également disponible en noir, blanc et pêche, seulement sur le site de Samsung. La couleur pêche fait immédiatement penser au Motorola Razr 40 Ultra lui aussi déclinée avec ce ton « Peach Fuzz », la couleur Pantone de l’année 2024. Ces informations ont été partagées sur X (anciennement Twitter) par Blass, confirmant les rumeurs précédentes.

De noms de coloris sympathiques pour séduire

Il est intéressant de noter que certaines couleurs existantes seront « renommée » pour les nouveaux modèles. Par exemple, le bleu du Galaxy Z Fold6 sera désormais appelé bleu marine, tandis que le vert du Galaxy Z Flip5 sera renommé menthe. Ces changements de nom font partie de la stratégie marketing de Samsung pour attirer les consommateurs avec des options de couleur fraîches et attrayantes.

Outre les nouvelles options de couleur, les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 pourraient également inclure des améliorations au niveau de la charnière afin d’offrir plus de durabilité. Bien que les détails spécifiques restent à confirmer, ces améliorations pourraient rendre les nouveaux modèles plus robustes et plus fiables que leurs prédécesseurs. Les prix des nouveaux modèles devraient être similaires à ceux des versions précédentes, avec des options de stockage variant de 256 Go à 1 To.

Samsung prévoit de dévoiler ces nouveaux modèles lors de son prochain événement Galaxy Unpacked, prévu pour le 10 juillet. Cet événement est très attendu afin de découvrir enfin, les dernières innovations en matière de téléphones pliants de la marque sud-coréenne. Les précommandes pourraient commencer immédiatement après l'événement, selon des sources proches de la marque.