Grand oublié des haut de gamme de Samsung, il propose pourtant une belle réduction et des cadeaux à ne pas rater en ce moment

Le Galaxy S24 Plus est un smartphone à mi-chemin entre le Galaxy S24 standard et la version Ultra.

De fait, cette position l’éclipse un peu des regards, et pourtant, on aurait trop vite fait de passer à côté, car en se penchant sur son cas, on se rend compte assez rapidement que le S24 Plus est bien plus la meilleure version Galaxy S24, qu’une sous-version du S24 Ultra, tant ils ont de différences !

Fiche technique du Samsung Galaxy S24+

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,2 pouces

Processeur : Samsung Exynos 2400

Mémoire : 8 Go

Stockage : à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version)

Caméra principale : 50 Mp

Caméra frontale : 12MP

Batterie : 4900 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

La fiche technique du Galaxy S24 Plus propose bien des améliorations au Galaxy S24. Il dispose d'une capacité de batterie supérieure de 900 mAh (4900 mAh contre 4000 mAh) avec une charge à une puissance supérieure (45W contre 25W).

Il est également bien plus performant avec 50 % de RAM en plus (au maximum 12 Go contre 8 Go) et possède un écran plus grand de 0,5 pouce avec une densité de pixels 23 % plus élevée (513 contre 416 PPI).

Ajoutons que son appareil photo permet également l'enregistrement au ralenti à 960 FPS !

Quelle offre pour le Galaxy S24 Plus ?

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone haut de gamme Samsung, en ce moment, se tourner vers la version améliorée du Galaxy S24 est une option tout à fait viable grâce à la promotion exercée par Samsung qui vous permet de l’obtenir avec 120 € de réduction sur sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Mais en plus de cela, Samsung vous offre des écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 Pro haut de gamme avec réduction de bruit. Et ce n’est pas tout car vous avez la possibilité de financer en 24 fois sans frais votre achat.