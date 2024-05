HMD présente un nouveau smartphone robuste, le XR21, une version renommée d’un Nokia

La marque finlandaise HMD Global, bien connue pour ses téléphones Nokia, vient de dévoiler le XR21, présenté comme son premier smartphone robuste 5G. Ce lancement s'inscrit dans une stratégie déjà entamée avec la famille de téléphones Pulse, appréciée pour son prix abordable et sa facilité de réparation. Toutefois, l'entrée de HMD dans le segment des smartphones robustes ne marque pas une innovation majeure, puisque le XR21 n'est en réalité qu'une nouvelle appellation du Nokia XR21, un modèle lancé il y a déjà un an.

Des caractéristiques inchangées qui interrogent

L'introduction du XR21 par HMD soulève plusieurs questions, notamment sur l'absence de mise à jour significative des caractéristiques et du design. Identique au Nokia XR21, ce modèle inclut un écran IPS FHD+ de 6,49 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une protection en verre Corning Gorilla Glass Victus. Il est également équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G, de 6 GB de RAM et de 128 GB de stockage interne. Concernant la photographie, il est muni d'un double appareil photo (64 MP + 8 MP) et d'un capteur frontal de 16 mégapixels, tout en disposant d'une batterie de 4800 mAh. La déception vient aussi du système d'exploitation, puisque le XR21 est lancé avec Android 13 au lieu de la version plus récente Android 14.

Une politique de tarification surprenante

Le positionnement tarifaire du HMD XR21 interpelle également. Proposé à 600 euros en Europe, ce smartphone robuste coûte 200 euros de plus que le Nokia XR21 original, bien que les deux modèles partagent les mêmes spécifications. Ce choix de tarification pourrait affecter la compétitivité de HMD sur le marché européen, surtout face à des consommateurs attentifs aux rapports qualité/prix dans un secteur déjà très concurrentiel.

Bien que HMD continue à étendre son portefeuille de produits avec des modèles potentiellement attrayants pour certains segments du marché, le lancement du XR21 soulève plus de questions sur sa stratégie globale que de réponses. Le choix de renommer un modèle existant sans améliorations tangibles et à un prix augmenté pourrait ne pas sonner favorablement.