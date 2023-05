Nokia XR21, la version smartphone de l’iconique Nokia 3310, taillé pour toutes les aventures car endurci

La société HMD Global vient d’annoncer la sortie de son dernier smartphone, le Nokia XR21. Il s’agit d’un mobile que la marque veut comme aussi iconique et résistant que les Nokia 3310. Il promet aux utilisateurs qui ont la peur de casser l’appareil ou de manquer de batterie. Avec sa durabilité certifiée et son autonomie de deux jours, le Nokia XR21 se présente comme l'allié idéal pour toutes les situations, même les plus extrêmes. En voici tous les détails.

Le Nokia XR21 est l’équivalent contemporain du Nokia 3310, le premier feature phone ultra-résistant et qui a remporté un vif succès commercial. Le smartphone est conçu pour résister aux chutes, à la poussière et à l’eau, et est le compagnon idéal pour les aventuriers en quête d'un appareil durable. Il profite d’un châssis en aluminium 100 % recyclé et est protégé par une coque en matériaux durables et un écran Corning Gorilla Glass Victus certifié pour sa résistance aux chocs.

Le Nokia XR21 répond aux principales inquiétudes des utilisateurs vis-à-vis de l'usure de leur appareil, notamment la fragilité de l'écran, de la coque et l'autonomie de la batterie. Le Nokia XR21 a obtenu la certification militaire MIL-STD-810H, qui atteste de sa résistance aux chutes, à la poussière et à l’eau. L'appareil a subi des tests internes au cours desquels il a enduré une chute de 1,8 m, une immersion dans 1,5 m d’eau pendant une heure. En outre, il est aussi capable de résister à un nettoyage avec un jet d’eau de 100 bars avec une température d'eau de 80 °C, permettant de le certifier IP69K. Le smartphone peut également être utilisé à des températures comprises entre -20°C et +55°C.

Quelle fiche technique pour le baroudeur Nokia XR21

Le Nokia XR21 dispose d’une batterie d’une capacité de 4800 mAh, offrant jusqu’à deux jours d’autonomie, selon son fabricant. Elle supporte la charge à 33 watts. Les haut-parleurs stéréo avec lecture OZO offrent un son de qualité, tandis que le smartphone dispose également des meilleurs algorithmes d’imagerie alimentés par l’IA disponibles sur les appareils Nokia, comme AI Portrait, Night Mode 2.0 et Flash Shot. Il s’appuie sur la présence d’un capteur principal de 64 mégapixels associé à un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels alors qu’une caméra de 16 mégapixels est proposée en façade pour se prendre en selfie. Le Nokia XR21 est un appareil sécurisé, à l’intérieur comme à l’extérieur. Le smartphone offre 4 ans de mises à jour de sécurité mensuelles, 3 ans de mises à niveau du système d’exploitation et 3 ans de garantie, ainsi qu’une garantie d’un an de remplacement de l’écran. Il est animé par Android 12.

Techniquement, il fonctionne grâce à un processeur Qualcomm Snapdragon 695 avec 6 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128 Go. Son écran LCD mesure 6,49 pouces en diagonale avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une définition de 1080x2400 pixels. Il est compatible 5G, Wi-Fi 6 et supporte la technologie eSIM. Il y a un port audio jack pour brancher un casque. Il y a un lecteur d’empreinte digitale au niveau du bouton de mise en veille. L’appareil mesure 168 x 78,58 mm pour un profil de 10,45 mm et un poids de 231 grammes. C’est plus élevé que la moyenne des smartphones mais c’est aussi à cause de son haut niveau de protection.

Le Nokia XR21 est disponible dès aujourd’hui en France dans les coloris Pine Green et Midnight Black au prix de 599€.