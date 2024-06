Honor 200 et Honor 200 Pro, la photographie portrait de niveau studio accessible avec le partenaire Studio Harcourt

La série Honor 200 vient d’être officiellement dévoilée lors d’un événement à Paris. Misant sur une configuration photo inédite et sur un partenariat exclusif qui l’est tout autant, elle veut révolutionner la photographie sur smartphone grâce à une collaboration exceptionnelle avec Studio Harcourt, la maison de photographie parisienne renommée. Ainsi, en intégrant le savoir-faire de Studio Harcourt avec les capacités avancées de l'intelligence artificielle de Honor, le moteur de portrait AI d'Honor permet aux utilisateurs de réaliser des portraits dignes des studios professionnels directement depuis leur smartphone.

Maîtrise de la photographie Studio Harcourt sur smartphones

La reconnaissance des jeux de lumière et d'ombre constitue un élément fondamental en photographie de portrait. Pour répondre à cette exigence, le Honor 200 Pro est doté d'une caméra principale de 50 mégapixels avec un capteur Super Dynamic H9000, permettant de capturer des images équilibrées même dans des conditions de lumière difficiles. La technologie de fusion de pixels 4-en-1 avec une taille de pixel de 2,4 μm permet d’améliorer les détails en basse lumière. En outre, on peut également compter sur la présence d’un téléobjectif de 50 mégapixels pour des images claires et détaillées d'objets éloignés.

Le moteur de portrait AI d'Honor, développé en collaboration avec Studio Harcourt, permet de capturer des portraits uniques et distinctifs avec une maîtrise des nuances de lumière et d'ombre. Ce projet ambitieux a impliqué plus de 20 experts en imagerie de Studio Harcourt et HONOR, travaillant pendant plus de 400 jours et analysant plus de 1 000 scénarios pour distiller l'essence de Studio Harcourt dans un smartphone. Ainsi, on peut utiliser l’un des 3 filtres proposés au sein de l’application Appareil photo des Honor 200 et Honor 200 Pro pour avoir un effet des plus professionnels : Harcourt Vibrant, Harcourt Couleur ou Harcourt Classique (en noir et blanc qui a fait la renommée du studio parisien).

La configuration des capteurs est complétée par un module ultra grand-angle gérant aussi les prises de vue en mode macro de 12 mégapixels. Le capteur à selfie, sans filtre, est un objectif de 50 mégapixels, installé à l’avant de l’appareil, au sein de la pilule qui compte aussi un capteur 3D pour la reconnaissance faciale.

Les autres caractéristiques techniques des Honor 200 et Honor 200 Pro

Sinon, le Honor 200 et le Honor 200 Pro sont dotés d’un écran AMOLED de 6,78 pouces incurvés sur les 2 côtés offrant une luminosité maximale de 4000 cd/m² (2000 cd/m² en usage normal), selon la marque. Ils bénéficient d’une fréquence de rafraîchissement maximum de 120 Hz et d’une très haute définition. Pour un confort visuel prolongé, la série Honor 200 intègre la technologie Natural Tone 2.0 qui ajuste la température des couleurs en fonction de la lumière ambiante. Le mode AI Circadian Night Display utilise l'IA pour réguler la lumière bleue et passer à un mode favorisant la mélatonine la nuit, améliorant ainsi la qualité du sommeil, à l’image du Magic6 Pro, reconnu comme étant le meilleur écran au monde par le laboratoire DxOMark.

Les deux appareils sont équipés d'une batterie en silicium-carbone d’une capacité de 5200 mAh et supportant la charge filaire à 100 watts mais aussi sans fil à 66 watts. Le processeur Snapdragon 8s Gen 3 avec une vitesse d'horloge CPU allant jusqu'à 3GHz est installé au cœur du Honor 200 Pro tandis que le Honor 200 est doté d’un chipset Snapdragon 7 Gen 3, de milieu de gamme. Le Honor 200 Pro est certifié IP65 donc protégé contre la poussière et seulement des projections d’eau mais pas contre l’immersion totale. Les deux appareils sont animés par Android 14 avec une surcouche logicielle MagicOS 8.0 incluant les fonctions IA Magic Capsule (enrichissant l’interface de la pilule à l’avant) et Magic Portal pour partager rapidement des images, du texte, par exemple. Rappelons que la marque a récemment lancé le Honor 200 Lite, un modèle de milieu de gamme.

Le Honor 200 Pro est disponible en trois coloris - Moonlight White, Black et Ocean Cyan en exclusivité sur le site honor.com. Il est disponible en précommande dès aujourd’hui à partir de 799,90 € sur honor.com. La marque propose un bonus de précommande pour tout achat réalisé entre le 12 juin et le 25 juin : 100 € de coupon + un casque Marshall Major IV offert + 80 € de reprise sur l’ancien téléphone + une montre connectée Honor Watch GS3 d’une valeur de 229 €.

Le Honor 200 est proposé en Emerald Green et Black. Il est disponible en précommande dès aujourd’hui à partir de 649,90 € sur le site honor.com. Idem, il y a un bonus de précommande entre le 12 Juin et le 25 Juin : 100 € de coupon + un casque Marshall Major IV offert + 60 € de reprise sur l’ancien téléphone.