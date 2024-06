HTC dévoile le nouveau HTC U24 Pro, un smartphone avec une fiche technique solide

Comme cela était annoncé, HTC a officialisé le HTC U24 Pro. Ce smartphone se distingue par son très grand écran OLED de 6,8 pouces bord à bord, idéal pour la consommation de médias tels que les contenus en streaming et les jeux vidéo. Cet écran profite de deux côtés incurvés. Il affiche une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Pour limiter les chocs et les rayures, l’écran est protégé grâce à la technologie Corning Gorilla Glass Victus.

Pour compléter l'expérience visuelle, le smartphone propose un son stéréo de haute qualité, permettant de tirer le meilleur parti des contenus audiovisuels. Pour satisfaire le multimédia, le mobile est doté d’un chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. On peut compter sur une mémoire vive de 12 Go et une capacité de stockage de 256 Go avec la possibilité d’insérer une carte mémoire de type Micro SD.

Jolie coque avec du métal et une charge plutôt rapide

En termes de design, le HTC U24 Pro veut allier élégance et praticité. Il est ainsi doté d'un cadre en métal et de profils dorés pour maximiser le confort d'utilisation tout en minimisant les risques de glissement. La couleur Space Blue du téléphone, obtenue par une technologie de pressage à chaud et une lithographie micro-nano, crée un effet de diffraction de la lumière qui change en fonction des angles de vue, ajoutant une touche esthétique raffinée.

La batterie de 4600 mAh du HTC U24 Pro veut assurer une longue durée de vie. Elle supporte la charge filaire à 60 watts, la charge sans fil et la charge inversée, permettant aux utilisateurs de recharger rapidement et facilement leur téléphone et d'autres appareils compatibles.

Expérience photographique améliorée

Le HTC U24 Pro est doté d’un ensemble de trois capteurs avec un module principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement pour limiter les bougés. Il est associé à un téléobjectif de 12 mégapixels permettant un zoom optique 2x avec un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels. Avec ces objectifs, HTC annonce que le nouveau smartphone améliore de 130 % la luminosité des photos prises dans des environnements sombres par rapport à son prédécesseur, le HTC U23 Pro dont vous pouvez lire notre test complet.

La caméra selfie propose une photographie de portrait avancée avec un effet d'aura, tandis que les fonctionnalités IA incluent la photo de groupe IA pour des clichés parfaits sans poser, des GIFs à base de gestes IA et la restauration de portraits nocturnes IA pour améliorer la clarté des photos prises dans des conditions de faible luminosité. C’est un capteur de 32 mégapixels qui est à la manœuvre.

Le mobile est certifié IP67 donc totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière.

Spécialiste des technologies de réalité mixte, HTC intègre la plateforme Viverse dans le HTC U24 Pro. Cette application permet de pénétrer des espaces 3D immersifs et de bénéficier de la technologie de capture de mouvement IA de HTC, intégrée pour la première fois dans un appareil mobile. Il est ainsi possible de créer des avatars virtuels réalistes et d’accéder à des expériences de divertissement en réalité mixte enrichissantes et interactives pour tous, jusqu’aux créateurs de contenu.

Le nouveau smartphone HTC U24 Pro est disponible en précommande au prix de 549 € avec une offre spéciale incluant un chargeur sans fil gratuit.