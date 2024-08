iPhone 16 et iPhone 16 Plus, le point sur les rumeurs des fiches techniques

Selon les rumeurs les plus sérieuses, les iPhone 16 et 16 Plus devraient conserver des tailles d’écran similaires à leurs prédécesseurs, avec respectivement 6,1 et 6,7 pouces de diagonale. La technologie OLED sera toujours de mise, offrant des contrastes élevés et des noirs profonds. Cependant, contrairement à certaines attentes, Apple ne semble pas prêt à franchir le pas d’une fréquence de rafraîchissement adaptatif sur ses modèles standard, à la différence des modèles Pro et Pro Max. Les écrans resteraient ainsi limités à 60 Hz, alors que la concurrence Android propose désormais couramment du 90 Hz voire 120 Hz, même sur des appareils milieu de gamme.

Une petite consolation toutefois : la luminosité maximale devrait être revue à la hausse, pour atteindre jusqu’à 1200 cd/m² en SDR contre 1600 cd/m² attendus sur les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. De quoi améliorer la lisibilité en plein soleil.

La puce A18 au cœur des performances et une partie photo s’affine

Comme chaque année, une nouvelle génération de processeur est attendue. La puce A18, gravée en 3 nm, devrait équiper l’ensemble de la gamme iPhone 16. Cette évolution promet des gains en termes de puissance et d’efficacité énergétique. Un accent particulier serait mis sur les capacités d’intelligence artificielle, avec l’intégration de fonctionnalités baptisées « Apple Intelligence ». Celles-ci pourraient améliorer les performances de l’assistant vocal Siri, la génération de texte et d’images, ou encore permettre l’utilisation de ChatGPT directement depuis l’iPhone.

Si les capteurs principaux ne devraient pas connaître de bouleversement majeur (48 mégapixels pour le grand-angle, 12 mégapixels pour l’ultra grand-angle), leur disposition évoluerait. Apple reviendrait à un alignement vertical des objectifs, abandonnant la disposition en diagonale introduite avec l’iPhone 13. Ce changement n’est pas anodin : il permettrait aux iPhone 16 et 16 Plus de capturer des vidéos spatiales, compatibles avec le casque Apple Vision Pro. Une fonctionnalité jusqu’ici réservée aux modèles Pro. Enfin, le zoom optique resterait limité à un grossissement 2x, les téléobjectifs plus puissants demeurant l’apanage de la gamme Pro.

Un nouveau bouton dédié à la photo, des prix et des capacités de stockage attendus

Outre le remplacement attendu du commutateur silencieux par le « bouton Action » introduit sur les iPhone 15 Pro, une autre nouveauté matérielle ferait son apparition : un bouton « Capture » dédié à la prise de photos et vidéos. Situé sur la tranche droite de l’appareil, ce bouton capacitif permettrait de déclencher rapidement l’appareil photo, d’ajuster le zoom ou encore de lancer un enregistrement vidéo. Une fonctionnalité qui pourrait séduire les amateurs de photographie mobile.

En outre, les iPhone 16 et 16 Plus adopteraient le Wi-Fi 6E, offrant des débits théoriques plus élevés et une meilleure gestion des environnements saturés en appareils connectés.

Côté autonomie, une légère augmentation de la capacité des batteries est évoquée : 3561 mAh pour l’iPhone 16 et 4006 mAh pour le 16 Plus. Couplée à l’efficacité énergétique accrue de la puce A18, cette évolution devrait permettre de gagner quelques précieuses heures d’utilisation.

Enfin, Apple ne devrait pas bouleverser sa grille tarifaire, avec des prix de départ estimés à 799 dollars pour l’iPhone 16 et 899 dollars pour le 16 Plus. La conversion en euros reste à déterminer, mais devrait rester proche des tarifs actuels. Les options de stockage resteraient inchangées, avec le choix entre 128 Go, 256 Go et 512 Go selon les modèles.