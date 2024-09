L'iPhone 16 Pro Max : évolution en demi-teinte pour la photographie mobile

Le site spécialisé DxOMark a pu mettre à l'épreuve l'iPhone 16 Pro Max, le comparant à son prédécesseur ainsi qu'à d'autres smartphones haut de gamme. Les résultats révèlent une progression modeste mais tangible des capacités photographiques de l'appareil. Avec un score global de 154, l'iPhone 16 Pro Max se positionne en troisième place du classement DxOMark, derrière le Huawei Pura 70 Ultra (163 points) et le Honor Magic6 Pro (158 points) qui fait jeu égal avec le Google Pixel 9 Pro XL. Cette performance représente une amélioration de 3 points par rapport à l'iPhone 15 Pro Max, qui avait obtenu 154 points lors de son évaluation.

Les points forts du nouvel iPhone

Le test met en lumière plusieurs aspects positifs de l'iPhone 16 Pro Max. Tout d’abord, l’exposition a été jugée précise. L'appareil excelle ainsi dans la gestion de l'exposition, offrant des images bien équilibrées dans diverses conditions d'éclairage. En outre, il profite d’une balance des blancs améliorée. Les couleurs sont donc reproduites avec plus de fidélité, notamment dans les scènes d'intérieur. L’iPhone 16 Pro Max offre une meilleure gestion du bruit avec des photos qui présentent moins de grain, particulièrement dans les zones sombres. En plus, l’autofocus est rapide et précis. Toujours d’après le laboratoire DxOMark, le zoom est performant. Le téléobjectif offre une qualité d'image satisfaisante, même à fort grossissement.

Que faut-il améliorer ?

Malgré ces avancées, l'iPhone 16 Pro Max n'est pas exempt de défauts. Ainsi, dans certaines situations, les photos manquent de netteté et de précision, notamment en comparaison avec les meilleurs concurrents. En plus, des effets indésirables peuvent apparaître sur certaines images, comme des halos ou des franges colorées. Le laboratoire a aussi constaté une plage dynamique limitée. Dans les scènes à fort contraste, l'appareil peine parfois à conserver tous les détails dans les hautes lumières et les ombres. Enfin, bien qu'améliorées, les capacités de l'iPhone en conditions de faible éclairage restent en deçà de certains concurrents.

L'iPhone 16 Pro Max s'inscrit donc dans la continuité des précédents modèles d'Apple, apportant des améliorations bienvenues sans pour autant redéfinir les standards du marché. Cette option reste donc toujours solide.