Lauréat de Dxomark, ce smartphone Google boosté à l'IA et ses 12 Go de RAM sont disponible avec une promo à ne pas rater

D’après Dxomark, le site de référence en ce qui concerne l’évaluation de la qualité et des performances smartphone, le Google Pixel 8 Pro possède une qualité d’écran qui le place directement à la troisième place des meilleurs écrans de téléphone au monde. Il devance donc des milliers de concurrents, et des dizaines juste cette année, dont les différents iPhone 15 d’Apple. Ce score reflète la qualité intrinsèque de la technologie de l’écran et sa conception, mais aussi l’agréabilité de l'expérience utilisateur.

Pour faire court, le Google Pixel 8 Pro permet de regarder les plateformes de streaming dans des conditions meilleures que sur votre PC Portable. Avec ses 6,7 pouces, ce qui fait environ 17 cm, il est à peine plus petit que l’écran d’une Nintendo Switch (mais avec une technologie bien supérieure) !

La fiche technique du Pixel 8 Pro

Écran : 6,7 pouces, AMOLED Super Actua (1344 x 2992 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,7 pouces, AMOLED Super Actua (1344 x 2992 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G3

Google Tensor G3 RAM : 12 Go

12 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra arrière : Triple capteur 50 MP, f/1.68, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 48 MP, f/1.95, ultra grand-angle 48 MP, f/2.8, téléobjectif, zoom optique x5

: Triple capteur Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

: 10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4950 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Google Pixel 8 Pro est loin de se résumer uniquement à son écran étant donné qu’il propose un certain nombre d'innovations. Sa puce made in Google, la Tensor G3 est la plus puissante que Google nous ait fourni jusqu’à aujourd’hui et son autonomie est de longue durée grâce à la combinaison d’une bonne batterie et d’un écran économe.

Il s’agit également de l’un des premiers smartphones à proposer Gemini Nano, l'intelligence artificielle générative de Google. Cela confère à l’appareil un potentiel évolutif très intéressant, mais aussi un ensemble de petites fonctionnalités bien pratiques que l’on peut facilement imaginer évoluer à l’avenir pour définir de plus en plus certains gestes pratiques. Par exemple, il devient plus simple et rapide de trouver ce que l’on cherche sur le moteur de recherche de Google grâce, et le T9 propose des réponses beaucoup plus cohérentes (et sans fautes d’orthographe !).

Et nous n’avons même pas mentionné l’appareil photo du Google Pixel 8 Pro, qui fait pourtant la renommée de la gamme entière. Les Pixels ne portent pas leurs noms pour rien. Son système d'appareil photo le met directement en 8e position sur Dxomark, position confirmée par d’autres sites de classements. Ce qui le différencie, ce n'est pas forcément le nombre de Pixel (qu’il faut toujours relier à l'aperture au risque d’être déçu), mais le post-traitement de ses images.

Le Google Pixel 8 Pro, l’un des grands haut de gamme de sa génération, est proposé à prix cassé

Le Google Pixel 8 Pro est disponible en ce moment pour seulement 679 € au lieu de 999 € chez son constructeur. Il s'agit d’une version américaine importée avec une garantie de 1 an, la seule différence notable étant que l’appareil ne possède qu’un seul port de carte SIM au lieu de deux.