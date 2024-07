Le Galaxy S24 Ultra sans se ruiner avec une remise de 270 € immédiate et un financement jusqu'en 24 fois sans frais pour finir les soldes avec panache

Le Galaxy S24 Ultra est le plus puissant smartphone de Samsung, mais aussi le plus convoité par le public. Toutefois, du fait d’un prix évidemment très élevé, celui-ci n’est pas à la portée de tous en temps normal. Pourtant, en ce moment, Samsung enchaîne les promotions exceptionnelles, et la toute dernière commencée hier, vient en point d’orgue avec la meilleure offre du constructeur selon nous.