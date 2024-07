Le nouveau bon plan de l'été : le forfait Incroyable avec 5G offerte à seulement 9.99€ par mois sur le réseau Orange

Le nouveau forfait "l'Incroyable" : 140 Go de 5G pour 9,99 € par mois sur le réseau Orange ou SFR

YouPrice lance son nouveau forfait baptisé "l'Incroyable", disponible seulement pour une durée limitée de trois jours. Avec ce forfait mobile, les utilisateurs peuvent bénéficier de 140 Go d'internet en 5G à seulement 9,99 € par mois, sans engagement de durée.

Ce forfait est accessible sur les réseaux 5G d'Orange et de SFR, faisant de YouPrice un acteur incontournable pour profiter de la 5G d'Orange sans se ruiner.

En plus d'une grande quantité de data, le forfait inclut des appels, SMS et MMS illimités en France ainsi que depuis l'Union Européenne et les DOM. En voyage, les utilisateurs disposeront de 14 Go de data en 5G, leur permettant de rester connectés sans surcoût.

Le forfait "Wonderful" baisse de prix : 100 Go à 7.99€ sur le réseau Orange ou SFR

Le forfait "Wonderful" de YouPrice, qui devait initialement prendre fin, est prolongé jusqu'au 5 juillet avec une réduction d'un euro. Il passe ainsi à 7,99 € par mois. Ce forfait pas cher est également sans engagement et propose une couverture sur les réseaux 4G et 5G d'Orange et de SFR.

Le forfait "Wonderful" offre 100 Go de data en France et 10 Go en UE et DOM, avec la possibilité d'accéder à la 5G pour 5 € supplémentaires par mois. Comme pour le forfait "L'Incroyable", les appels, SMS et MMS sont illimités en France et depuis l'UE et les DOM, offrant une liberté totale aux utilisateurs.

Ces nouvelles offres de YouPrice sont conçues pour répondre aux besoins des consommateurs modernes, alliant flexibilité, connectivité et prix compétitifs.

Ne manquez pas l'occasion de profiter de ces promotions exceptionnelles avant le 5 juillet !