Le realme 12+ est officiel misant sur le design et les photos à partir de 359,99 €

Après avoir annoncé des modèles d’entrée de gamme, realme propose les realme 12 Pro et realme 12 Pro+ disponibles depuis quelques semaines. Désormais, la gamme numérotée s’agrandit avec le nouveau realme 12+ 5G. Celui-ci veut se distinguer par ses performances remarquables embarquant un processeur compatible avec les réseaux 5G, gravé en 6 nm, le MediaTek Dimensity 7050. Ce processeur 64-bit à huit cœurs inclut 2 cœurs ARM Cortex-A78 cadencés à 2,6 GHz et 6 cœurs ARM Cortex-A55 à 2,0 GHz, complétés par une unité de traitement graphique Mali-G68. Pour assurer une performance optimale, le realme 12+ 5G est équipé d'un système de refroidissement à chambre à vapeur, parmi les plus imposants de sa catégorie, garantissant une gestion efficace de la chaleur.

Outre ses performances et reprenant un peu le style des realme 12 Pro et realme 12 Pro+, le realme 12+ est le fruit d’une collaboration avec le célèbre horloger Ollivier Savéo. Il reflète un savoir-faire raffiné inspiré de l'horlogerie de luxe, un peu dans l’inspiration du Honor Magic6 Lite avec un large cercle pour intégrer les capteurs photo. Le smartphone arbore un cuir végan de première qualité, utilisé pour la première fois dans un appareil de milieu de gamme. Ce matériau, 10 % plus doux que ceux des générations précédentes, offre une résistance accrue à la poussière et une prise en main confortable sur de longues périodes. Fini aussi les traces de doigts. La conception soignée du realme 12+ 5G a été reconnue par le prix d’excellence IAI, décerné par la Fédération des designers Asie-Pacifique (APDF).

Un volet photo intéressant

Le realme 12+ 5G marque également un tournant dans la photographie mobile grâce à son capteur Sony LYT-600 de 50 mégapixels et son système de stabilisation optique de l’image (OIS). Cette combinaison veut offrir la capture d’images nettes et sans bruit, même en conditions de faible luminosité. De plus, le smartphone intègre un nouveau système de capture de portraits rapide, capable de lancer l’appareil photo en seulement 0,8 seconde et de prendre jusqu’à 208 photos par minute grâce à la prise de vue en continu.

En collaboration avec Claudio Miranda, directeur de la photographie primé aux Oscars, realme a développé trois filtres photographiques inspirés de films tels que « L’Odyssée de Pi », « L’Étrange Histoire de Benjamin Button » et « Top Gun : Maverick ». Ces filtres permettent d'améliorer la qualité des images, offrant aux utilisateurs des possibilités créatives très intéressantes et inédites.

Un écran utilisable sous la pluie assurant une grande fluidité

Le realme 12+ 5G est équipé d’un écran de type AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz et qui peut également compter sur la technologie Rainwater Smart Touch qui maintient la précision du toucher même sous la pluie. L’écran a une grande diagonale : 6,7 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels. Pour l’autonomie, le mobile est doté d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 67 W. Selon la marque, une charge complète ne prend que 48 minutes, permettant aux utilisateurs de rester connectés sans interruption.

Enfin, la certification IP54 du realme 12+ 5G atteste de sa résistance à la poussière et aux éclaboussures, assurant sa durabilité et sa fiabilité dans diverses conditions météorologiques. Le realme 12+ 5G est proposé en deux configurations : 8+256 Go à 359,99 € ou 12+512 Go à 419,99 €. Des offres promotionnelles sont disponibles pour tout achat entre le 6 juin et le 18 juin : le realme 12+ 5G 8+256 Go est alors proposé à 299,99 € tandis que la version 12+512 Go est accessible à 379,99 €.