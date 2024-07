Le smartphone numéro 1 de Samsung est proposé à moins de 130 € chez Amazon !

Que vous achetiez un smartphone à 90 € ou à 1400 €, Samsung parvient toujours à séduire son public cible, prouvant ainsi la pertinence de ses offres.

Par exemple, le Galaxy A14 a été le smartphone le plus vendu de la marque l'année dernière, et le Galaxy A15 est entrain de prendre le relais puisqu'il est déjà le Samsung le plus vendu en Europe. Avec ses excellentes caractéristiques et son tout petit prix, il est l'un des meilleurs enté de gamme du moment.

Fiche technique du Samsung Galaxy A15

Écran : Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur DImensity 700

Processeur DImensity 700 Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD)

Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité. Connectivité : 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W

Le Galaxy A15 est un smartphone très convaincant qui offre l'essentiel à petit prix, avec un écran Super AMOLED de taille généreuse sans être immense. Cela lui permet de se positionner facilement dans le milieu de gamme malgré un prix totalement acquis au bas de gamme.

Ce smartphone est idéal pour ceux qui recherchent un appareil pratique et abordable sans nécessiter de fonctionnalités avancées, ainsi que pour ceux qui souhaitent économiser tout en bénéficiant d'un appareil récent avec des logiciels à jour pour plusieurs années.

Quelle est la meilleure offre du moment pour se procurer le Galaxy A15

Le Galaxy A15 est proposé à 199 € sur le site de son constructeur, ce qui est déjà un très bon prix. Cependant, il est possible de se le procurer pour encore moins cher à la fois auprès d' Amazon et de Rakuten, qui nous proposent tous les deux des tarifs très avantageux et qui en deviennent les meilleures offres du moment.