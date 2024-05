Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G est proposé à petit prix avec son écran Amoled !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro, un smartphone de milieu de gamme, a connu un grand succès en 2023 et reste fréquemment en tête des ventes sur plusieurs sites. Actuellement, il est disponible à seulement 218 € sur Rakuten De plus, il s’agit d’une version européenne, ce qui est une très bonne nouvelle. En plus de cela, vous avez une garantie de 2 ans incluse.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Snapdragon 732G

: Snapdragon 732G RAM : 6Go

: 6Go Stockage : 128Go

: 128Go Appareil photo arrière : Triple capteur photo 108+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 108+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 67 watts

Les caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 12 Pro en version 4G sont remarquables, incluant un écran AMOLED, une batterie de grande capacité de 5000 mAh et un appareil photo performant doté d'un objectif principal de 108 Mpx, capable de capturer des clichés magnifiques. Avec ces spécifications avancées et son prix abordable, ce smartphone représente un choix attrayant pour de nombreux utilisateurs.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est disponible à petit prix

Actuellement, le Redmi Note 12 Pro en version 5G du constructeur chinois Xiaomi est disponible à seulement 218 € sur Rakuten. De plus, il s'agit d'une version européenne, ce qui est une excellente nouvelle. Et en prime, vous bénéficiez d'une garantie de 2 ans incluse !