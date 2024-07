Moto G85 5G : élégance et performances au rendez-vous

Motorola continue d’étoffer sa gamme de smartphone après l’annonce récente des mobiles pliants Motorola Razr 50 et Razr 50 Ultra. La marque poursuit avec le lancement de Moto G85 5G. Ce nouveau modèle se distingue par un écran incurvé, une première dans la série Moto G, offrant ainsi une large surface d’affichage sur 6,7 pouces et des bords extrêmement fins. L'écran pOLED de 6,7 pouces veut proposer une clarté exceptionnelle avec un contraste infini et plus d'un milliard de nuances de couleurs, le tout en Full HD+.

Sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz est un vrai plus pour assurer une parfaite fluidité. En outre, Motorola annonce une luminosité maximale de 1600 cd/m² ce qui permet d’obtenir une expérience visuelle optimale, même en plein soleil. Notez que l’écran est protégé par la technologie Corning Gorilla Glass 5 contre les rayures et les chocs. Au dos, l’appareil profite d’une finition en cuir végan, plastique texturé.

Une partie multimédia intéressante

Outre la grande surface d’affichage, ce mobile veut offrir une expérience audio améliorée grâce à deux puissants haut-parleurs stéréo offrant des basses riches et une clarté sonore remarquable. L'audio Hi-Res garantit une qualité sonore élevée, que ce soit avec des écouteurs filaires ou sans fil. En matière de photographie, le Moto G85 5G est équipé d'un appareil photo principal de 50 mégapixels avec technologie Quad Pixel et capteur Sony LYTIATM 600, assurant des photos nettes et vibrantes, de jour comme de nuit.

La stabilisation optique de l'image (OIS) élimine le flou, même en mouvement, tandis qu’il y aussi un objectif ultra-large de 8 mégapixels. Pour les selfies, la caméra frontale de 32 mégapixels avec technologie Quad Pixel offre des photos haute résolution, même en basse lumière.

Puissance et fluidité pour toutes les utilisations

Que ce soit pour le gaming, le multitâche ou la photographie, le Moto G85 5G entend proposer des performances rapides et fluides grâce à son processeur Snapdragon 6s Gen 3. Doté de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, extensible jusqu'à 1 To (vendu séparément), ce smartphone permet de basculer aisément entre les applications. La fonctionnalité RAM Boost améliore encore la vitesse, garantissant une expérience sans latence, même pour les tâches les plus exigeantes. La connectivité 5G assure des téléchargements rapides, un streaming sans interruption et des appels vidéo fluides. Notez sa compatibilité avec la technologie eSIM, ce qui peut être intéressant pour éviter d’avoir une carte SIM à l’intérieur de l’appareil et changer facilement d’opérateur, le cas échéant.

La batterie de 5000 mAh élimine les soucis d'autonomie, offrant plus de 34 heures d'utilisation continue avec un support à 30 W.

Le Moto G85 5G sera disponible en France à partir de la mi-juillet, au prix de 349 €. Il sera proposé en trois coloris : Gris charbon, Vert olive (cuir végan) et Indigo (cuir végan). Une coque de protection sera fournie avec le smartphone. Pour marquer son lancement, le Moto G85 5G sera disponible avec une paire d'écouteurs Moto Buds incluse au même prix. Cette offre sera valable chez les revendeurs habituels dès la mi-juillet.