Nouveauté Free : un forfait mobile illimité 3Go à seulement 2,99 € !

Un forfait illimité 3Go pour seulement 2,99 € chez Free

Free Mobile a lancé une nouvelle version de son forfait à petit prix de 2 € avec son toute nouvelle option booster. Dans sa version de base, ce forfait sans engagement offre 50 Mo d’Internet en 4G/4G+, 2 heures d’appels, et des SMS/MMS illimités. Idéal pour les utilisateurs occasionnels ou pour vos enfants, ce forfait est également gratuit pour les abonnés à une Freebox. Il inclut aussi 50 Mo et 2 heures d’appels en Europe et dans les départements et régions d’Outre-Mer vers la France, avec SMS et MMS illimités vers celle-ci.

Une option booster qui change la donne !

La grande nouveauté réside dans l'ajout de l'option booster 3Go, qui vient compléter l'offre actuelle. Désormais, en plus de l'option existante de 20Go pour 3,99 €, vous pouvez choisir de transformer votre forfait de base en un forfait 3Go avec appels illimités pour seulement 0,99 € supplémentaires. Cette nouvelle option permet de maximiser vos économies tout en offrant un forfait illimité à un prix très compétitif.

Avec l'option booster 3Go, votre forfait mobile devient une offre très complète à 2,99 € par mois. Pour les abonnés Freebox, le forfait 3Go illimité est alors disponible pour seulement 0,99 € par mois, un rapport qualité-prix inégalé pour bénéficier du réseau performant de Free, qui couvre presque entièrement le pays.

De plus, ce forfait est sans engagement, vous permettant de le résilier à tout moment. Profitez d'une couverture réseau optimale et ne manquez jamais vos appels et messages avec cette offre exceptionnelle de Free Mobile.

Concurrence directe avec RED et B&You

Cette offre booster 3Go de Free Mobile se positionne directement en concurrence avec les forfaits proposés par RED et Bouygues TElecom, qui ont chacun lancé des offres illimitées avec 2Go de data à seulement 1,99 € depuis plusieurs semaines. En proposant 3Go pour 2,99 €, Free Mobile offre une alternative attractive pour les utilisateurs cherchant un peu plus de data à un prix légèrement supérieur, tout en conservant une excellente qualité de service.