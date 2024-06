Offre exceptionnelle pour passer à la 5G : ce forfait mobile 130Go à seulement 8.99€

Grosse enveloppe de data avec la 5G offerte

Le forfait 130 Go de Cdiscount Mobile est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants en matière de connexion internet mobile. Que vous soyez un mordu de streaming vidéo, un féru de jeux en ligne ou simplement un utilisateur intensif des réseaux sociaux, cette enveloppe de données vous permettra de naviguer sans entraves et sans craindre de dépasser votre limite.

D’ailleurs, ce forfait mobile n’a pas vraiment de limite, puisque même lorsque vous consommez les 130 Go, vous conservez un accès internet à débit réduit.

L’autre gros point fort de ce forfait, c’est bien sûr, la compatibilité 5G qui est assurée grâce à l’option 5G qui vous est gratuitement offerte. Vous pourrez ainsi profiter des dernières avancées technologiques en matière de débit internet et de latence réduite, pour une expérience de navigation fluide et réactive. Une expérience à vivre avec vos proches grâce à l’option de partage de données également comprise dans l’offre.

Autre précision intéressante : c’est sur le réseau 5G de Bouygues Telecom qu’est arrimé le service de Cdiscount Mobile. Vous avez donc l’assurance de profiter d’une excellente couverture réseau ainsi que des meilleurs débits pour votre connexion.

Les appels et SMS/MMS illimités

En plus de ce gros pack de data, le forfait 130 Go de Cdiscount Mobile inclut également les appels et SMS/MMS illimités vers les numéros (fixes et mobiles) de France métropolitaine. Vous pouvez donc appeler et envoyer des messages à vos proches en toute liberté et sans surcoût.

En France, mais aussi à l’étranger

Vous voyagez de temps en temps dans les autres pays de l’UE ou dans les DOM ? Pas de souci ! Que ce soit pour les affaires ou pour les vacances, ce forfait pas cher vous accompagne lors de vos déplacements dans 38 destinations en Europe et en Outre-Mer, avec une enveloppe supplémentaire de 27 Go/mois dédiée à vos différents besoins.

De plus, depuis ces zones, vous bénéficiez aussi de l’illimité pour vos appels, SMS et MMS vers les numéros de l’UE, des DOM et de France métropolitaine.

Sans engagement et à prix fixe

Cette offre de Cdiscount Mobile est proposée sans engagement. Vous pourrez ainsi en profiter sans être lié à un contrat à long terme. De plus, le tarif de 8,99 €/mois est fixe ; il ne connait donc pas d’évolution au bout de 6 mois ou 1 an. De quoi faire un max d’économies pendant longtemps !

Prêt à profiter de tous les atouts de ce maxi forfait 5G ? Alors, souscrivez dès maintenant en prévoyant tout juste 1€ pour votre nouvelle carte SIM sur laquelle vous pouvez par ailleurs conserver votre numéro actuel.