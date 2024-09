On lui a donné 5/5, et c'est toujours le meilleur smartphone au monde d'après Dxomark malgré la sortie des iPhone 16 et Google Pixel 9 Pro XL

Le Honor Magic 6 Pro est un smartphone impressionnant qui a réussi lors de son arrivée sur le marché à proposer une polyvalence hors norme. Là où les ultra haut de gamme vont avoir tendance à se spécialiser, en proposant par exemple un écran hors du commun, mais un appareil photo de bonne qualité, sans pour autant se classer parmi les meilleurs, le Magic 6 Pro à lui préférer mettre tous les potards à fond.

Sur Dxomark, le site de référence pour les tests et évaluations d'appareils, il est numéro 1 pour l’audio et pour sa caméra avant, il est également numéro 2 pour sa caméra arrière, son écran et sa batterie !

Fiche technique du Honor Magic6 Pro

Écran : AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz Chipset : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive : 12 Go, 16 Go

: 12 Go, 16 Go Stockage interne : 256Go, 512Go, 1To

: 256Go, 512Go, 1To Capteur photo principal : Triple capteurs 180+50+50 mégapixels

: Triple capteurs 180+50+50 mégapixels Capteurs frontaux : 50 mégapixels

: 50 mégapixels Batterie : 5600 mAh

Difficile de faire un résumé des spécificités de ce smartphone tant il en propose. On pourrait dire de lui qu’il est en quelque sorte l’archétype du smartphone très haut de gamme. Quand on recherche un nouveau smartphone de ce calibre, et qu’on aime autant faire des photos que jouer ou regarder des vidéos régulièrement sur son smartphone ; qu’il serve pour le travail ou les tâches administratives… Avec lui, pas besoin de choisir.

Retrouvez le test complet du Honor Magic 6 Pro qui a obtenu la note maximale sur notre site !

Où trouver la meilleure offre pour le Honor Magic 6 Pro ?

En ce moment, il est possible de se procurer le Honor Magic 6 Pro pour moins de 800 € ! Ce qui est un prix très bas si on le compare aux derniers iPhone 16.

Plus puissant que l’iPhone 16 Pro Max, il est pourtant à un prix inférieur à l’iPhone 16 tout court… Cette promo se trouve sur Rakuten et est proposée avec une garantie de deux ans et une assurance. Il s’agit d’un modèle importé international compatible avec tous les opérateurs français. En ce moment, vous pouvez faire descendre son prix à 772 € grâce au code HAPPY30.