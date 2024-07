Plus de 100 € de réduction pendant les soldes pour ce Redmi Note 13 Pro à petit prix avec écran AMOLED et une grosse RAM

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est l’un des nouveaux modèles de la gamme Redmi Note sorti cette année et définitivement l'un des smartphones de milieu de gamme que nous vous conseillons systématiquement lorsqu'il est la cible d'une bonne promotion !

Il s’agit de l’un des modèles les plus populaires de sa marque grâce à une fiche technique puissante qui propose un magnifique écran, une RAM gonflée et un excellent appareil photo, lui procurant des caractéristiques pas si loin du haut de gamme malgré un prix plutôt bas.

Ce smartphone fait partie des milieux de gamme avec le Galaxy A55 par exemple, qui ont réussi à nous convaincre assez facilement dès leur sortie, et avec cette réduction actuellement sur Amazon qui le fait passer à moins de 220 €, il devient un excellent rapport qualité-prix.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un smartphone polyvalent, adapté à tous les profils d'utilisateurs, qu'ils soient passionnés de jeux vidéo ou qu'ils préfèrent une utilisation multimédia plus conventionnelle.

Son excellent rapport qualité-prix en fait une option bien plus intéressante que les modèles bas de gamme grâce à un écran AMOLED de belle facture, sa RAM extensible et un processeur fiable et efficace.

Ajoutons que son appareil photo fait largement le café, et est même plutôt au-dessus de la moyenne, surtout pour le prix auquel est proposé le Redmi Note 13 Pro. On ne peut que espérer voir plus de smartphone de cette trempe à l'avenir.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro en promo sur Amazon

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro de Xiaomi est disponible en ce moment pour moins de 220 € sur Amazon, ce qui en fait l'une des meilleures offres actuellement pendant les soldes puisqu'en plus d'avoir un prix bien plus bas, Amazon offre un service de livraison qui permet de suivre efficacement son achat, mais aussi de le sécuriser.

Nous pouvons également le trouver à prix casé chez Cdiscount, ou encore Rakuten. Trois excellentes alternatives.