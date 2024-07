Plus de temps à perdre, les nouveaux smartphones pliants premium de Samsung sont en précommande pour peu de temps

Samsung a lancé la mode des smartphones à écran pliant, les Galaxy Flip et Fold 5 étant la dernière sortie en date très populaire. Mais, depuis hier, la 6e génération vient de sortir et on peut dire que Samsung fait fort pour l’offre de lancement ! Nous vous disons tout.