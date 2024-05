Plus que quelques exemplaires sur Amazon pour ce téléphone Google haut de gamme à prix et taille réduite

Le constructeur américain Google propose depuis l’année dernière son Google Pixel 7a. Il s’agit de l’un de ses smartphones ayant rencontré le plus de succès, et cela risque de continuer, car il ne cesse de baisser le prix, surtout depuis la sortie toute récente du Pixel 8a, son successeur. En ce moment, vous pouvez vous le procurer sur Amazon pour 271 € alors que celui-ci a un prix de référence de 499 € !

Fiche technique du Google Pixel 7a

Écran : Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+

: Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Google Tensor 2

: Google Tensor 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra principale : Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels

: Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels Caméra frontale : 13 mégapixels

: 13 mégapixels Batterie : 4385 mAh avec charge rapide

Avec ces composants issus de la version classique du Pixel 7, le Pixel 7a est à la fois performant et puissant, mais aussi pratique grâce à un format réduit qui le rend plus agréable en main, mais aussi plus facile à manipuler, notamment pour les photos. Avec 8 Go de RAM, un objectif principal de 64 mégapixels pour la photographie, et un superbe écran OLED, le Pixel 7a offre une polyvalence remarquable.

Le Pixel 7a est proposé avec un tout petit prix sur Amazon

Le Google Pixel 7a est proposé pour seulement 271 € sur Amazon, au lieu de ses 499 €, cependant il ne reste que peu d’exemplaires, 5 au moment où nous écrivons ces lignes !