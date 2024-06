Pour combien de temps ? L'iPhone 15 emblématique d'Apple est à son prix le plus faible chez ce marchand grâce à un code de réduction

iPhone, vous connaissez ? Bien sûr que oui ! On ne demande pas « as-tu un Samsung ou un Xiaomi », mais « tu es plutôt iPhone ou Android ? ». C’est là la force d'Apple, avoir réussi à placer ses appareils comme le rival légitime de l’ensemble de tous les autres appareils de la planète.

Bien sûr, on peut parfois trouver que les prix exercés par Apple sont au-dessus du marché, et que l’on « paye plus la marque que le produit », mais ce serait passer outre le fait que les smartphones d’Apple sont réellement des appareils de très grandes qualités, que ce soit sur le plan technique, mais aussi de l’expérience utilisateur. Et cela, ce sont autant ses légions de fans, que les sites de notations qui en conviennent.

La fiche technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 3877 mAh

L’année dernière, Apple a atomisé le classement mondial des smartphones les plus vendus puisque le podium, et même plus, n’était composé exclusivement que des téléphones de la marque, devançant Samsung. Et du côté « pro », des sites de références comme Dxomark classe l’iPhone 15 et ses dérivés parmi les meilleurs smartphones, notamment pour son appareil photo, son écran et son appareil photo. S’il n’est jamais numéro 1, en revanche, il cumule les bonnes positions sur l’ensemble de ce qu’il propose.

Une promo à ne pas manquer sur Rakuten

En ce moment, l’iPhone 15 d’Apple est disponible pour seulement 669 €, un petit prix dû à une promo sur Rakuten à laquelle s’ajoute en plus le code POMME30 ! Celui-ci est vendu avec une garantie de 2 ans. Une très belle affaire.