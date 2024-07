Pourtant oui... Le Pixel 7 de Google, avec écran OLED et sa grosse RAM sont au même prix que sa version bas de gamme !

En ce moment, le Google Pixel 7 peut-être trouvé à 298 €, tout comme le Google Pixel 7a ! Ce qui rend cette offre encore plus étonnante, c'est que ces deux modèles sont vendus par le même marchand sur Rakuten et qu'il s'agit de versions neuves importées, toutes deux compatibles avec les opérateurs français.

Le Pixel 7 est donc pour le moment à un prix plus avantageux, celui-ci étant une version supérieure au Pixel 7a !

Fiche technique du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

OLED de 6,3 pouces, 90hz Processeur : Google Tensor 2

Google Tensor 2 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : Options de stockage de 128 Go

Options de stockage de 128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

: Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Caméra selfie de 10,8 MP Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

La fiche technique du Google Pixel 7 met en avant des caractéristiques avancées pour son appareil photo et son écran, de quoi impressionner les connaisseurs. Cependant, la véritable différence avec la concurrence réside dans la puce haut de gamme Google Tensor 2.

Développée par Google, cette puce offre une optimisation et une ergonomie remarquables. Elle est un élément clef de la performance du Pixel 7, tout comme du Pixel 7a qui propose ce même processeur, contribuant à une expérience utilisateur fluide et intuitive.

L’offre de Rakuten pour le Pixel 7

Le Pixel 7 du géant Google est disponible actuellement pour 298 €, ce qui en fait le smartphone le plus intéressant si on le compare à sa version Pixel 7a du même prix. Tous deux proposent à peu près les mêmes performances, mais le Pixel 7 est plus grand, ce qui peut être un critère de choix décisif.