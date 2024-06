Samsung Galaxy A06 : un successeur du Galaxy A05 avec le même chipset selon Geekbench

Alors que tous les regards sont tournés vers les prochains smartphones pliants du géant sud-coréen, suite à la diffusion d’une invitation à suivre l’évènement Unpacked à Paris le 10 juillet prochain, des informations crédibles viennent de tomber concernant l’un des prochains modèles haut de gamme de Samsung. La marque a lancé les Galaxy A05 et Galaxy A05s en fin d’année dernière. La firme coréenne planche déjà sur l’un des successeurs, sobrement nommé Galaxy A06. Un prototype de l'appareil a récemment été repéré dans la base de données de Geekbench, révélant une mauvaise nouvelle pour ceux qui espéraient une grosse mise à niveau par rapport au modèle précédent.

Il s'avère en effet que le Galaxy A06 sera propulsé par le même SoC MediaTek Helio G85 que son prédécesseur. L'unité testée sur Geekbench a obtenu un score de 1644 en single-core et de 5326 en multi-core. Des chiffres anormalement élevés car il s'agit ici de la version 4.2.0 de Geekbench, et non de la plus récente 6.x.

6 Go de RAM et Android 14

Le prototype du Galaxy A06 testé était équipé de 6 Go de RAM, une configuration également proposée sur certaines versions de l'A05. Sans surprise, il tournait sous Android 14, la dernière version de l'OS mobile de Google qui devrait équiper l'appareil dès son lancement.

Par ailleurs, le Galaxy A06 a aussi été certifié par la Wi-Fi Alliance, un processus qui a révélé sa compatibilité Wi-Fi 5 bi-bande (802.11a/b/g/n/ac). Aucun autre détail n'est connu pour le moment sur les spécifications de l'appareil.

En France, Samsung commercialise le Galaxy A05s et il est fort probable que la marque recommence avec son successeur en proposant le Galaxy A06s sur notre marché tandis que le Galaxy A06 soit réservé à certains pays.

Des améliorations attendues malgré tout

Pour rappel, le Galaxy A05 est doté d'un écran LCD de 6,7 pouces avec une définition HD+ (720 x 1600 pixels), de 4 à 6 Go de RAM, de 64 à 128 Go de stockage extensible, d'un double capteur photo arrière de 50 + 2 mégapixels, d'un capteur selfie de 8 mégapixels et d'une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 25W. On peut espérer que malgré un chipset identique, Samsung apportera quelques améliorations à son Galaxy A06, que ce soit au niveau de l'écran, de la partie photo ou de l'autonomie. Le smartphone devrait être officialisé d'ici décembre 2024 à un prix inférieur à 200€, avant une commercialisation début 2025.

Un Galaxy A16 5G aussi en développement

Parallèlement au Galaxy A06, Samsung prépare aussi le Galaxy A16 qui succèdera au Galaxy A15 4G/5G lancé en décembre dernier. Pour l'instant, seule une version 5G de l'appareil (numéro de modèle SM-A166B) a été repérée en phase de test. Avec la démocratisation des réseaux 5G, y compris dans certains pays émergents, il est possible que Samsung ne propose pas de déclinaison 4G du Galaxy A16. À l'inverse, étant donné le positionnement très entrée de gamme de la série A0x, il est peu probable que le Galaxy A06 ait droit à une variante 5G.

Les spécifications détaillées et la date de lancement exacte de ces deux smartphones restent à préciser. Mais Samsung devrait a priori conserver un calendrier similaire à l'an dernier, avec une présentation du Galaxy A06 en septembre et du Galaxy A16 en décembre. D'autres modèles comme les Galaxy A36 et Galaxy A56 pourraient suivre au printemps 2025.