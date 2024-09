Samsung One UI 7 : la nouvelle interface qui va transformer l'expérience Android

La surcouche Samsung One UI est l’interface qui vient par-dessus le système Android de Google et qui permet notamment d’accéder à certaines fonctionnalités exclusivement disponibles sur les mobiles de la marque. Pour One UI 7, Samsung a établi un calendrier précis. On sait que la version bêta est en cours de développement. La version stable, quant à elle, est prévue pour octobre ou novembre 2024. Samsung vient officiellement de communiquer sur la date de sa prochaine conférence dédiée aux développeurs, comme la Google I/O ou l’Apple WWDC. Ce sera le 3 octobre 2024. Lors de cet événement, Samsung parlera non seulement de One UI 7 mais également des autres systèmes utilisés sur ses produits dont Tizen (pour les TV qui vient de s’ouvrir aux autres marques), Samsung Health pour les objets connectés (dont la nouvelle bague Galaxy Ring) ou encore des applications comme SmartThings et Samsung Knox.

Si la conférence se tient début octobre, il n’est pas dit que la surcouche sera disponible immédiatement. Ainsi, l’année dernière, le rendez-vous était aussi fixé le 5 octobre et la version définitive est sortie la dernière semaine du mois. Les premiers appareils à bénéficier de cette mise à jour One UI 7 seront les fleurons de la marque : les Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6. Ces modèles serviront de vitrine pour mettre en valeur les capacités de la nouvelle interface.

Une refonte visuelle et ergonomique

One UI 7 devrait apporter son lot de changements esthétiques et fonctionnels. Les icônes des applications système devraient adopter un design plus arrondi, s'inscrivant dans la tendance actuelle des interfaces épurées et modernes. L'interface de sélection des fonds d'écran sera également repensée pour offrir une expérience plus intuitive. Une nouvelle zone de contrôle en bas de l'écran sera disponible sur l’écran de verrouillage permettant d’améliorer l’accessibilité des fonctions les plus fréquemment utilisées.

En outre, la barre de notification accueillera un élément en forme de pilule, comme la « Dynamic Island » d’iOS, capable d'afficher davantage d'applications. L'icône de la batterie adopte également une forme de pilule, s'harmonisant avec le nouveau design de l'interface. De plus, nous savons également que Samsung a travaillé sur l'optimisation des animations d'ouverture et de fermeture des applications.

De nouvelles fonctionnalités pour une personnalisation poussée

One UI 7 introduit de nouveaux widgets pour l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage. Ces éléments permettront aux utilisateurs de personnaliser davantage leur expérience et d'accéder rapidement aux informations qui leur sont importantes. Des activités en direct sur l'écran de verrouillage seront accessibles.

Une option inédite permettra de masquer les noms des applications sur l'écran d'accueil pour une plus grande confidentialité. La sécurité est également renforcée avec l'introduction d'une fonction de verrouillage d'applications. L’accès à certaines applications sensibles pourra donc être protégé.

L'application appareil photo bénéficie également d'une refonte de son interface. Bien que les détails spécifiques ne soient pas encore connus, on peut s'attendre à des améliorations en termes d'ergonomie et de fonctionnalités.

L'intelligence artificielle au cœur de l'expérience utilisateur

Dans la continuité des précédentes versions de la surcouche, One UI 7 devrait intégrer des améliorations basées sur l'intelligence artificielle pour le texte prédictif et les suggestions d'applications dans l'interface utilisateur. Toutefois, en matière d’IA, Samsung pourra se garder plusieurs fonctionnalités inédites qui seront dévoilées lors de la présentation officielle des Galaxy S25 attendue pour la première quinzaine de 2025 pour mieux les mettre en valeur. En plus, avec l'importance croissante des smartphones pliants dans la gamme Samsung, One UI 7 devrait apporter un meilleur support pour les écrans pliants. L'objectif est d'améliorer l'expérience utilisateur sur ces appareils innovants et de renforcer les fonctionnalités de multitâche, tirant pleinement parti de leurs capacités uniques.

Rendez-vous le 3 octobre pour découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités et peut-être bien plus concernant One UI 7.