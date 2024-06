Un événement surprise le 13 août pour dévoiler les Google Pixel 9 et la Pixel Watch 3

Alors que la plupart des observateurs s'attendaient à découvrir la nouvelle génération de smartphones Pixel en octobre, comme le veut la tradition chez Google, la firme de Mountain View a créé la surprise en annonçant un événement dès le 13 août prochain sur le compte officiel X de MadeByGoogle. Cette conférence "Made by Google" sera l'occasion de lever le voile sur la très attendue série Pixel 9.

D'après les premières fuites, la gamme Pixel 9 se déclinerait en trois modèles : les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL. Tous seraient équipés de la nouvelle puce maison Tensor G4, qui apporterait des gains de performances notamment pour les fonctionnalités d'intelligence artificielle. Les Pixel 9 Pro et Pro XL se distingueraient par une quantité de RAM plus généreuse, jusqu'à 16 Go pour le modèle XL.

L'IA au cœur de l'événement

Au-delà des annonces hardware, cette conférence Google du 13 août devrait faire la part belle à l'intelligence artificielle. La firme a promis de "montrer le meilleur de l'IA Google, des logiciels Android et de la gamme d'appareils Pixel". On peut donc s'attendre à des démonstrations mettant en avant les capacités d'IA des Pixel 9, notamment grâce à la puce Tensor G4 et à de nouvelles fonctionnalités logicielles.

Google pourrait aussi revenir plus en détails sur les nombreuses nouveautés IA annoncées lors de sa conférence I/O en mai dernier. Des avancées qui devraient se matérialiser dans les mois à venir au sein des différents produits et services de la marque, des smartphones Pixel à l'assistant Google en passant par des apps comme Gmail, Photos ou Maps.

Un automne chargé pour Google

Avec cet événement du 13 août, Google bouscule quelque peu son calendrier habituel. La firme semble vouloir prendre de vitesse la concurrence, notamment Apple qui dévoile traditionnellement ses nouveaux iPhone et Apple Watch en septembre. Mais ce "Made by Google" estival ne devrait pas être le seul du genre cette année.

Plusieurs sources évoquent la tenue probable d'une autre conférence Google cet automne, potentiellement en octobre. L'occasion peut-être de découvrir d'autres produits, comme un nouveau Pixel pliant ou une tablette Pixel. De quoi animer une fin d'année qui s'annonce intense.