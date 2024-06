Les Google Pixel 9 et 9 Pro XL se dévoilent dans un benchmark

Google renouvellera sa gamme Pixel cet automne avec non pas deux, mais trois nouveaux modèles si l'on en croit les dernières rumeurs. Aux côtés des Pixel 9 et Pixel 9 Pro, un Pixel 9 Pro XL ferait ainsi son apparition. Et ce sont justement les Pixel 9 et Pixel 9 Pro XL qui viennent de faire parler d'eux sur la base de données Geekbench.

Un SoC Tensor de 4ème génération et jusqu'à 16 Go de RAM pour le Pixel 9 Pro XL

Bien que le nom ne soit pas explicitement mentionné, il ne fait guère de doute que les Pixel 9 embarqueront la puce Tensor G4, nouvelle itération du SoC maison de Google. Cette puce bénéficierait d'une configuration CPU remaniée. Exit les 2 cœurs Cortex-X1 et 2 cœurs Cortex-A78 du Tensor G3, place à 1 cœur Cortex-X4 cadencé à 3,1 GHz, 3 cœurs Cortex-A720 à 2,6 GHz et 4 cœurs Cortex-A520 à 1,95 GHz.

Google mise donc sur des cœurs de dernière génération, plus véloces malgré un nombre total de cœurs en baisse (8 contre 9 précédemment). Reste à voir ce que cela donnera en pratique, notamment au niveau de l'efficacité énergétique. Le GPU et les performances en IA seront aussi des points clés à surveiller sur cette nouvelle puce.

Outre le SoC, l'autre information majeure révélée par ce benchmark concerne la RAM. Si le Pixel 9 standard se contenterait de 8 Go, comme son prédécesseur, le Pixel 9 Pro XL doublerait la mise en embarquant 16 Go de mémoire vive. Un niveau conséquent pour un smartphone, que l'on retrouve habituellement sur les modèles gaming ou ultra haut de gamme type Galaxy S23 Ultra.

Cette quantité généreuse de RAM permettrait au Pixel 9 Pro XL de faire tourner des modèles d'intelligence artificielle plus gourmands, tout en assurant une meilleure longévité au smartphone. Un argument non négligeable sachant que Google promet désormais jusqu'à 7 ans de mises à jour sur ses appareils.

Des performances en progrès, surtout sur le Pro XL

Qu'en est-il justement des performances mesurées par Geekbench ? Le Pixel 9 Pro XL semble en très net progrès par rapport au Pixel 8 Pro de 2022, avec des scores de 1950 en single-core et 4655 en multi-core. Le gain serait donc substantiel, surtout dans les usages exploitant tous les cœurs de la puce.

Le constat est plus mitigé sur le Pixel 9 qui obtient 1190 points en single-core et 3313 en multi-core. Si le score single-core est en hausse de 10% sur un an, le multi-core accuse une baisse de 14%. Difficile d'expliquer cet écart à ce stade, d'autant que les fréquences CPU sont similaires entre Pixel 9 et 9 Pro XL. Il faudra attendre d'autres tests, dans des conditions réelles, pour se faire une idée plus précise des performances.

Un nouveau design au programme

Au-delà de la fiche technique, les Pixel 9 devraient se démarquer par un design revu. Exit le bandeau horizontal traversant tout l'arrière du smartphone, le bloc photo adopterait une forme de grosse pilule, plus discrète et élégante.

Google pourrait aussi troquer l'aluminium contre de l'acier inoxydable sur certains modèles, ce qui améliorerait la solidité mais alourdirait quelque peu l'appareil. Des changements esthétiques bienvenus pour cette 9ème génération de Pixel, qui sera dévoilée en octobre si Google maintient son calendrier habituel. D'ici là, gageons que de nouvelles fuites viendront lever le voile sur les fonctionnalités logicielles exclusives développées par la firme de Mountain View.