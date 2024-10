Xiaomi 15 Pro : les premières fuites révèlent un design prometteur

Les rendus fuités du Xiaomi 15 Pro ont été publiés sur le site Smartprix. Ils montrent un smartphone au design élégant et moderne. L'appareil arborerait un écran incurvé, une caractéristique devenue emblématique des modèles haut de gamme.

Cette courbure ne serait pas seulement esthétique, mais pourrait également améliorer l'expérience utilisateur en offrant une meilleure prise en main et une sensation d'immersion accrue lors de la visualisation de contenu. Au centre de l'écran, on remarque un discret trou destiné à accueillir la caméra selfie.

Cette solution, désormais courante, permet de maximiser la surface d'affichage tout en conservant une caméra frontale performante. Le choix d'un poinçon central, plutôt que dans un coin offre une parfaite symétrie et s’avère moins gênant.

Le Xiaomi 15 Pro semble opter pour des matériaux premium, avec un cadre métallique qui promet robustesse et élégance. Le dos de l'appareil serait quant à lui en verre, un choix qui permet non seulement un rendu visuel haut de gamme, mais aussi la possibilité d'intégrer la recharge sans fil.

Un module photo carré et imposant

L'un des éléments les plus marquants du design est sans conteste le module photo. Situé à l'arrière de l'appareil, il adopte une forme carrée qui abrite trois capteurs. Cette configuration suggère que Xiaomi continue de miser sur la polyvalence photographique, offrant probablement des options grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif.

Le capteur principal serait un modèle de 50 mégapixels doté d'une stabilisation optique de l'image (OIS). Cette caractéristique est cruciale pour garantir des clichés nets, même dans des conditions de faible luminosité ou en mouvement. La résolution de 50 mégapixels, devenue un standard dans le haut de gamme, promet des images détaillées et la possibilité de recadrer sans perte significative de qualité.

Des spécifications techniques à la pointe

Bien que les rendus se concentrent principalement sur l'aspect extérieur, quelques informations sur les spécifications techniques ont également filtré. Le Xiaomi 15 Pro serait équipé du processeur Snapdragon 8 Elite (ou Snapdragon 8 Gen 4), la puce haut de gamme de Qualcomm. Ce choix positionnerait le smartphone parmi les plus puissants du marché, capable de gérer sans difficulté les tâches les plus exigeantes, du multitâche intensif au gaming en passant par l'édition vidéo.

Il profiterait de l'intégration d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran et d’une certification IP68 le rendant parfaitement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière. Le mobile embarquerait une batterie d’une capacité de 6000 mAh supportant la charge à 90W de manière filaire et de 80W sans fil. Cela en ferait l’un des modèles les plus rapides dans cette catégorie. Comme les autres mobiles Xiaomi, il serait doté d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle, si besoin.

Selon les informations disponibles, le lancement de la série Xiaomi 15, incluant le modèle Pro, serait prévu pour le quatrième trimestre 2024, du moins pour le marché chinois.