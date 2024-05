Ces smartphones de qualité et pas chers sont des alternatives à Samsung et Apple : Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Honor Magic 6 Lite et Google Pixel 8a

Le design des smartphones est souvent un critère déterminant pour les utilisateurs. Le Google Pixel 8a arbore une barre horizontale à l'arrière qui intègre ses capteurs photo, offrant une apparence distinctive. Il est disponible en bleu, vert, noir ou blanc, et présente des profils arrondis. Le Honor Magic6 Lite 5G, quant à lui, se distingue par un grand cercle au dos, inspiré de l'horlogerie, qui contient ses capteurs photo. Ses profils sont également arrondis et il est proposé en noir, vert et une version orange en finition similicuir. Enfin, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G adopte des profils plats avec ses capteurs photo placés sur une plaque arrière qui reprend la couleur du reste de l'appareil, disponible en noir, violet et bleu.

En termes de dimensions, le Google Pixel 8a mesure 152,1 mm de hauteur, 72,7 mm de largeur et 8,9 mm d'épaisseur pour un poids de 188 grammes. Le Honor Magic6 Lite 5G est plus grand avec une hauteur de 163,6 mm, une largeur de 75,5 mm et une épaisseur de 7,85 mm, tout en étant légèrement plus léger à 185 grammes. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G se situe entre les deux avec 161,2 mm de hauteur, 74,24 mm de largeur et 8 mm d'épaisseur pour un poids de 187 grammes. Le Honor Magic6 Lite 5G est le plus grand, tandis que le Google Pixel 8a est le plus petit. Le Google Pixel 8a est le plus lourd des trois, bien que de peu.

La capacité de la batterie est un autre facteur clé. Le Google Pixel 8a est équipé d'une batterie de 4500 mAh, le Honor Magic6 Lite 5G de 5300 mAh et le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G de 5100 mAh. En termes de puissance de charge, le Google Pixel 8a supporte jusqu'à 20 watts, le Honor Magic6 Lite 5G jusqu'à 35 watts, et le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G se distingue avec 67 watts, offrant la charge la plus rapide. Seul le Google Pixel 8a supporte la charge sans fil à 18 watts, tandis que les autres n'offrent pas cette fonctionnalité.

Quelles configurations pour les photos et lequel est le plus puissant ?

Pour la photographie, le Google Pixel 8a possède un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un capteur à selfie de 13 mégapixels. Le Honor Magic6 Lite 5G est équipé d'un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un macro de 2 mégapixels, avec un capteur à selfie de 16 mégapixels. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, avec un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels, ainsi qu'un capteur à selfie de 16 mégapixels, semble le plus performant pour la photographie.

Le Google Pixel 8a est propulsé par le processeur Tensor G3 avec 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage, non extensible. Le Honor Magic6 Lite 5G utilise un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, également non extensible. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est équipé du Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, offrant jusqu'à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il n'est pas possible d'étendre le stockage sur aucun de ces modèles. En termes de puissance, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G prend la tête, suivi du Google Pixel 8a, puis du Honor Magic6 Lite 5G.

Quel est le meilleur écran et quelle connectivité ?

Concernant les écrans, le Google Pixel 8a dispose d'un écran AMOLED de 6,1 pouces avec une résolution de 1080x2400 pixels et un pic de luminosité de 1400 cd/m². Le Honor Magic6 Lite 5G présente un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces avec une résolution de 1200x2652 pixels et une luminosité maximale de 1200 cd/m². Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G propose un écran AMOLED de 6,67 pouces, une résolution de 1220x2712 pixels et une luminosité de 1800 cd/m². Les trois écrans ont une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, mais le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G se démarque avec sa luminosité et sa résolution supérieures.

En termes de connectivité, tous les modèles supportent la 5G, le Wi-Fi 6 ou 6E, le NFC et le Bluetooth. Le Google Pixel 8a n'a pas de prise jack, contrairement aux deux autres. Les trois smartphones possèdent des haut-parleurs stéréo, mais seuls le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G et le Honor Magic6 Lite 5G sont équipés d'un émetteur infrarouge. Le lecteur d'empreintes digitales est sous l'écran pour tous les modèles. En termes de certification d'étanchéité, le Google Pixel 8a est certifié IP67, le Honor Magic6 Lite 5G IP53, et le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G IP54.