Honor Magic4 Lite, Redmi Note 11 Pro ou POCO X4 Pro : lequel acheter ?

Vous souhaitez profiter d’un smartphone qui vous permettent de tenir plus d’une journée et qui offre toutes les compétences pour vous accompagner dans votre vie numérique au quotidien. Nous avons sélectionné pour vous les Honor Magic4 Lite, Xiaomi Redmi Note 11 Pro et Poco X4 Pro. Mais parmi ceux-ci, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments comparés pour vous aider à choisir.

Si vous cherchez un smartphone qui a un bloc d’optiques à l’arrière qui soit le plus discret possible, regardez du côté du Xiaomi Redmi Note 11 Pro car les deux autres proposent des formes larges dans le cas du Poco X4 Pro et circulaire dans le cas du Honor Magic4 Lite. Ce dernier propose une coque arrière avec des reflets ce dont ne manque pas le modèle Poco alors qu’une version du Redmi Note 11 Pro est presque bicolore dans sa finition « bleu étoilé ». C’est le Honor Magic4 Lite le plus léger avec 189 grammes contre 202 grammes pour le Redmi Note 11 Pro et 205 grammes pour le Poco X4 Pro. C’est aussi le plus fin des trois smartphones comparés aujourd’hui faisant 8,05 mm de profil contre 8,12 mm pour les deux autres. Par contre, il n’a pas de port audio jack ce qui est le cas du Xiaomi et du Poco. Leur lecteur d’empreinte digitale est installé sur le bouton de mise en veille. Le Xiaomi et le Poco disposent d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle.

Un écran AMOLED ou du LCD ?

Les Redmi Note 11 Pro et Poco X4 Pro sont équipés du même écran, soit une dalle AMOLED de 6,67 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage de 360 Hz ce qui leur permet d’offrir une très bonne fluidité lors de défilement de pages et une excellente réactivité dans les jeux vidéo.

Sur le Magic4 Lite, le tableau n’est pas le même puisqu’on a droit à une dalle LCD, moins qualitative sur une diagonale plus importante certes, de 6,81 pouces mais moins bien rafraîchit, à 90 Hz.

Le Poco X4 Pro et le Redmi Note 11 Pro sont alimentés par une batterie d’une capacité de 5000 mAh contre 4800 mAh, tous pouvant se recharger avec un bloc de 67 watts ce qui est assez rapide.

Si vous cherchez les meilleures performances, c’est du côté du Poco X4 Pro qu’il faut regarder puisqu’il dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 695 dominant le chipset MediaTek Helio G96 installé dans le Redmi Note 11 Pro surpassant le Snapdragon 680 du Magic4 Lite. Ils sont proposés avec 6 ou 8 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie avec une seule version pour le Magic4 Lite embarquant 6 Go de RAM. Des possibilités d’extension sont possibles avec la fonction RAM Extended qui vient puiser dans la mémoire de stockage pour accélérer les temps de chargement des données et donc la réactivité de l’appareil. Le Poco X4 Pro et le Redmi Note 11 Pro acceptent des cartes mémoires ce qui n’est pas le cas du Honor.

Quelles configurations pour les photos ?

La partie photo des Redmi Note 11 Pro et Poco X4 Pro est très proche puisqu’ils utilisent tous les deux un capteur principal de 108 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels. Le Poco X4 Pro dispose, en plus d’un capteur de 2 mégapixels alors qu’il y en a 2 sur le Redmi Note 11 Pro pour les optimisations de portraits et les prises de vue en mode macro. C’est presque la même configuration que le Magic4 Lite qui utilise un capteur principal de 64 mégapixels, un objectif grand-angle de 8 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels chacun. Tous sont équipés d’un objectif frontal de 16 mégapixels pour se prendre en selfie. Les Redmi Note 11 Pro et Magic4 Lite sont compatibles 4G (sachant qu’ils sont aussi proposés en version 5G) alors que le Poco X4 Pro propose un accès à la 5G.