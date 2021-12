Idées cadeaux de Noël : Notre sélection de 5 smartphones à moins de 300€

Pour (se) faire plaisir, rien de tel qu’un beau et puissant smartphone capable de vous accompagner dans votre vie de tous les jours. Mais entre le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, le Poco X3 Pro, le realme 8 Pro, le Samsung Galaxy A22 5G et le OnePlus Nord CE, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de réponse en les comparant.

Si vous aimez la couleur, regardez du côté du Poco X3 Pro qui est décliné en bleu, bronze, doré ou gris alors que le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est proposé en bleu, bronze ou gris et le Samsung Galaxy A22 5G est disponible en blanc, lavande ou gris. Pour de beaux reflets, le realme 8 Pro en bleu est assez remarquable même s’il est aussi proposé en noir alors que le dos le plus abouti est peut-être celui du OnePlus Nord CE 5G en finition argentée bien qu’il soit également décliné en bleu ou en noir.

De tous, c’est le Poco X3 Pro qui est le plus lourd avec 215 grammes sur la balance suivi par le Samsung Galaxy A22 5G puis par le Redmi Note 10 Pro avec 193 grammes et le realme 8 Pro qui fait 176 grammes. Le plus léger est le OnePlus Nord CE 5G qui fait 170 grammes. C’est aussi le plus fin avec 7,9 mm d’épaisseur contre 9,4 mm pour le Poco X3 Pro.

Lequel offre le plus de puissance ?

Le smartphone le plus performant de notre comparatif du jour est le Poco X3 Pro avec son Soc Snapdragon 860. Il devance le OnePlus Nord CE 5G avec sa puce Qualcomm Snapdragon 750G suivi par le Redmi Note 10 Pro de Xiaomi disposant un processeur Snapdragon 732G puis par le realme 8 Pro avec son Soc Snapdragon 720G et pour finir le Samsung Galaxy A22 5G. Ce dernier a 4 Go de mémoire vive alors que les autres sont proposés avec 6 ou 8 Go et même 12 Go pour le OnePlus.

Il a la même capacité de batterie, 4500 mAh que le realme 8 Pro mais alors qu’il peut charger à 30 watts, le realme peut monter jusqu’à 50 watts, pour une charge plus rapide. Le Poco X3 Pro a une batterie de 5160 mAh qui se charge à 33 watts, comme le Redmi Note 10 Pro sur une capacité de 5020 mAh tandis que le Samsung propose une capacité de 5000 mAh mais avec un chargement à 15 watts, le plus lent.

Des écrans bien différents

Le plus grand écran est installé sur le Poco X3 Pro avec 6,67 pouces de diagonale, comme sur le Redmi Note 10 Pro mais ce dernier profite d’une dalle AMOLED alors qu’elle est LCD chez Poco, moins qualitatif. Tous les deux profitent d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ce qui est une très bonne chose.

L’écran du Xiaomi est compatible HDR10. Le Samsung propose une surface d’affichage qui n’est pas ridicule puisque de 6,6 pouces en diagonale sur une dalle LCD rafraîchie à 90 Hz.

Le OnePlus Nord CE 5G a un écran de 6,43 pouces 90 Hz AMOLED ce qui est aussi le cas du realme 8 Pro mais sur 6,4 pouces à 60 Hz. Les Samsung et OnePlus sont compatibles 5G alors que les autres sont limités à la 4G.

Tous profitent du Wi-Fi 5, du NFC et d’une prise audio jack. Il y a la possibilité d’accueillir deux cartes SIM et une carte mémoire (seulement pour les Samsung, realme et Poco). Le Poco et le Xiaomi sont certifiés IP53 les rendant résistants aux éclaboussures. Ils ont également un émetteur infrarouge pour en faire des télécommandes universelles.

Jusqu’à 5 capteurs photo embarqués

Enfin, pour la partie photo, tous sont largement équipés et proposent des configurations intéressantes. Celui qui embarque le plus de pixels est le Redmi Note 10 Pro avec 108+8+5+2 mégapixels à l’arrière et un capteur de 16 mégapixels à l’avant. Le realme 8 Pro n’est pas loin avec 108+8+2+2 mégapixels, aussi avec un objectif de 16 mégapixels en frontal. Le Poco X3 Pro dispose de 48+8+2+2 mégapixels dans son dos et d’un capteur de 20 mégapixels au niveau de l’écran. Le OnePlus Nord CE 5G propose 64+8+2 mégapixels à l’arrière et un objectif de 16 mégapixels à l’avant tandis que le Samsung Galaxy A22 embarque 48+5+2 mégapixels au dos et un capteur de 8 mégapixels en frontal.

Selon le classement réalisé par DxOMark, le Redmi Note 10 Pro obtient un score de 106 suivi par le realme 8 Pro avec 103 puis le OnePlus Nord CE 5G avec 102 et le Samsung Galaxy A22 avec un score de 89. Le Poco X3 Pro n’a pas été testé mais son aîné, le Poco X3 NFC a eu un score de 103 avec un capteur principal de 64 mégapixels.