Le top 3 des Smartphones du mois : iPhone 13, Galaxy A53 et Xiaomi Redmi Note 11

Si vous hésitez entre les trois smartphones les plus appréciés ce mois-ci que sont le Samsung Galaxy A53 5G, l’iPhone 13 et le Xiaomi Redmi Note 11, voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider à choisir lequel est vraiment fait pour vous.

Si l’iPhone 13 propose des lignes et surtout des profils assez plats, c’est nettement moins que le cas sur le Xiaomi Redmi Note 11 ou sur le Samsung Galaxy A53 5G. Leurs blocs d’optiques sont relativement discrets. Parmi les trois, le plus léger est l’iPhone 13 avec 174 grammes sur la balance contre 179 grammes pour le Redmi Note 11 et 189 grammes pour le Samsung. C’est aussi le mobile d’Apple le plus fin mesurant 7,65 mm de profil contre 8,09 pour le Xiaomi et 8,1 mm pour le Galaxy A53 5G. Ces deux derniers sont équipés d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh alors que l’iPhone 13 a une capacité de 3227 mAh. C’est aussi celui-ci qui se charge le moins rapidement, la palme revenant au Redmi Note 11.

Trois écrans AMOLED mais pas tous équivalents

L’écran le plus remarquable est installé sur le Samsung Galaxy A53 5G puisqu’il dispose d’une surface d’affichage de 6,5 pouces en diagonale affichant 1080x2400 pixels et profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz là où celui du Xiaomi est limité à 90 Hz sur 6,43 pouces AMOLED et 60 Hz pour l’iPhone 13 sur 6,1 pouces aussi AMOLED. Le seul avantage pour ce dernier est le fait qu’il soit compatible Dolby Vision pour apprécier les films ou les séries diffusés par certaines plateformes de streaming. L’iPhone 13 et le Samsung proposent de la 5G mais seul le mobile d’Apple offre du Wi-Fi 6 contre du Wi-Fi 5, moins performant sur les deux autres. Le Xiaomi dispose d’un port audio jack pour brancher un casque ce qui n’est pas le cas de la concurrence du jour. Il est également le seul à proposer un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle. Il est certifié IP53, donc protégé contre les éclaboussures alors que les deux autres sont totalement étanches. Le lecteur d’empreinte digitale du Samsung est situé sous l’écran, en façade alors qu’il est installé sur le bouton de mise en veille pour le Redmi Note 11.

Lequel offre le plus de performances et fait les plus belles photos ?

Si vous cherchez le mobile le plus puissant, c’est sans doute vers l’iPhone 13 qu’il faut se tourner avec son chipset Apple A15 Bionic surpassant le processeur Samsung Exynos 1280 du Galaxy A53 5G et le Snapdragon 680 du Redmi Note 11. Ces deux derniers supportent des cartes mémoires et sont proposés avec différentes configurations en termes de capacité de mémoire vive et de stockage.

Enfin, pour la configuration photo, le Samsung Galaxy A53 5G est bien équipé puisqu’il profite de 4 capteurs : 64+12+5+5 mégapixels au dos avec un objectif de 32 mégapixels à l’avant suivi par le Redmi Note 11 avec 50+8+2+2 mégapixels et pour finir avec l’iPhone 13 et ses 2 capteurs de 12 mégapixels à l’arrière et un objectif de 12 mégapixels aussi à l’avant sans oublier son traitement d’image qui est l’un des meilleurs du marché.