Les 3 Smartphones populaires du moment : Samsung Galaxy A53 5G, Apple iPhone SE 2022 et Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Vous aimeriez vous offrir un nouveau smartphone mais hésitez entre le Samsung Galaxy A53 5G, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ou l’Apple iPhone SE 2022 ? Voici quelques éléments comparés pour vous aider à trouver lequel est vraiment fait pour vous.

Si vous cherchez un smartphone qui soit le plus compact possible, regardez du côté de l’iPhone SE 2022 qui présente la particularité de ne faire que 144 grammes sur la balance et de proposer des dimensions mini soit 138,4x67,3 mm contre 159,6x74,8 mm pour le Galaxy A53 5G et encore plus grand 164,2x76,1 mm pour le Redmi Note 11 Pro 5G. C’est ce dernier qui est le plus lourd et l’iPhone SE 2022 qui est le plus fin. Pourtant les deux, Samsung et Xiaomi ont la même capacité de batterie, soit 5000 mAh mais le Redmi Note 11 Pro 5G a un sérieux avantage sur son concurrent sud-coréen, sa vitesse de charge qui atteint 67 watts contre 25 watts seulement. L’iPhone SE 2022 ne se charge pas spécialement vite.

Pour les écrans, bataille entre Samsung et Xiaomi

Logiquement, c’est sur le plus grand mobile que l’on trouve l’écran le plus grand, soit le Redmi Note 11 Pro 5G qui a une surface d’affichage de 6,67 pouces sur une dalle AMOLED de 1080x2400 pixels et profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. C’est aussi le cas sur l’écran du Samsung Galaxy A53 5G mais sur 6,5 pouces avec un poinçon pour abriter le capteur photo frontal. L’écran de l’iPhone SE 2022 est moins remarquable car il utilise une dalle LCD avec une définition de 750x1334 pixels sur 4,7 pouces. Les trois smartphones sont compatibles avec les réseaux 5G. Seul l’iPhone SE 2022 propose du Wi-Fi 6 alors que les deux autres sont limités à du 802.11 ac, moins performant à la fois en débit mais également en portée. Pas de prise audio jack sur le Samsung ni sur le mobile Apple alors que le Redmi Note 11 Pro 5G pense à ceux qui veulent brancher un casque sans passer par une liaison sans fil ou un adaptateur. Un lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran pour le Samsung et il est sur le profil du Redmi Note 11 Pro 5G. Ce dernier, comme le Samsung, offre un son stéréo. Il y a un émetteur infrarouge sur le Xiaomi pour en faire une télécommande universelle. Il est protégé contre les éclaboussures alors que l’iPhone SE 2022 et le Galaxy A53 5G sont certifiés IP67 donc totalement étanche à l’eau et à la poussière.

Samsung Galaxy A53 5G acheter au meilleur prix Rakuten

376,00 € Rakuten

Fnac Marketplace 386,85 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 389,99 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Lequel offre les meilleures performances ?

Pour la puissance, c’est l’iPhone SE 2022 qui domine les débats avec sa puce Apple A15 Bionic suivi par le Samsung Galaxy A53 5G qui est équipé d’un processeur Exynos 1280 avec 6 ou 8 de mémoire vive et pour finir avec le Redmi Note 11 Pro 5G avec son chipset Qualcomm Snapdragon 695 qui offre, malgré tout de bonnes performances et un usage plutôt fluide. L’iPhone SE 2022 débute avec 64 Go d’espace de stockage où le minimum est de 128 Go pour les deux autres proposant également une version avec 256 Go de mémoire interne qui peuvent être étendue avec une carte mémoire.

Enfin, pour la partie photo, le Galaxy A53 5G est le plus complet avec une configuration de 64+12+5+5 mégapixels au dos contre 108+8+2 mégapixels sur le Redmi Note 11 Pro 5G et un seul capteur de 12 mégapixels à l’arrière de l’iPhone SE 2022. Pour les selfies, c’est encore le Samsung qui a une longueur d’avance avec son objectif de 32 mégapixels contre 16 mégapixels pour le Xiaomi et 7 mégapixels pour le mobile Apple.