Les 5 smartphones à suivre pendant les soldes entre le Samsung Galaxy A55, le Samsung Galaxy A15, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro, le Google Pixel 7a et l’iPhone 15

En matière de design, chaque smartphone présente des caractéristiques distinctes. L’iPhone 15 arbore un design épuré avec des capteurs photo organisés dans un carré en haut à gauche. Disponible en rose, jaune, vert, bleu et noir, il se démarque par son cadre en aluminium et son profil plat. L’iPhone 15 est l’un des plus compacts avec ses 147,6 mm de hauteur, 71,6 mm de largeur et 7,8 mm d'épaisseur pour un poids de 171 grammes, ce qui en fait l’un des plus légers. Le Samsung Galaxy A55, quant à lui, propose un style minimaliste avec des capteurs photo semblant posés sur la coque arrière, et il est disponible en bleu, bleu foncé, lilas et lime. Son dos en verre et ses profils légèrement bombés apportent une touche de sophistication. Le Samsung Galaxy A55 est le plus grand avec une hauteur de 161,1 mm, une largeur de 77,4 mm et une épaisseur de 8,2 mm. Il pèse 213 grammes, ce qui le rend également le plus lourd. Le Galaxy A15 partage le minimalisme de son grand frère, avec des capteurs également posés sur la coque arrière. Il est disponible en bleu nuit, bleu clair et lime, avec une finition mate.

Le Samsung Galaxy A15, légèrement plus petit que le Galaxy A55, mesure 160,1 mm de hauteur, 76,8 mm de largeur et 8,4 mm d'épaisseur, avec un poids de 200 grammes. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro se distingue par ses profils plats et ses capteurs photo installés sur une plaque colorée qui s’intègre harmonieusement à l’arrière. Il est proposé en noir, violet et bleu. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro, avec 161,2 mm de hauteur, 74,24 mm de largeur et 8 mm d’épaisseur, pèse 187 grammes, ce qui le place entre les deux modèles Samsung en termes de dimensions et de poids.

Enfin, le Google Pixel 7a, avec ses capteurs intégrés dans une barre transversale à l'arrière, se décline en bleu, gris, corail et blanc. Son cadre en verre et sa conception ergonomique assurent une bonne prise en main. Le mobile de Google fait 152 mm de hauteur, 72,9 mm de largeur et 9 mm d’épaisseur, pèse 193,5 grammes, le situant comme une option intermédiaire en termes de taille et de poids.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de puissance, l’iPhone 15 est équipé du processeur Apple A16 avec 6 Go de RAM, offrant des performances remarquables. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro suit avec un Snapdragon 7s Gen 2 et 8 ou 12 Go de RAM, le rendant très puissant également. Le Samsung Galaxy A55 utilise un Exynos 1480 avec 8 Go de RAM, et le Galaxy A15 un MediaTek Dimensity 6100+ avec 4 Go de RAM, les positionnant comme des choix solides mais moins performants. Le Google Pixel 7a, avec son processeur Tensor G2 et 8 Go de RAM, complète cette liste, offrant une puissance intermédiaire. En termes de stockage, tous les modèles, sauf l’iPhone 15 et le Pixel 7a, permettent une extension via micro SD.

Pour les écrans, l’iPhone 15 dispose d’un AMOLED de 6,1 pouces avec une luminosité maximale de 2000 cd/m², suivi du Redmi Note 13 Pro avec un écran AMOLED de 6,67 pouces et une luminosité de 1800 cd/m². Les Galaxy A55 et A15 ont respectivement des écrans AMOLED de 6,6 pouces et 6,5 pouces, tandis que le Pixel 7a a un écran AMOLED de 6,1 pouces. En termes de fréquence de rafraîchissement, le Galaxy A55 et le Redmi Note 13 Pro se démarquent avec 120 Hz, offrant une fluidité supérieure.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photographie, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est impressionnant avec un capteur principal de 200 mégapixels, suivi de l’iPhone 15 avec un capteur de 48 mégapixels stabilisé optiquement mais qui rend des photos beaucoup plus qualitative grâce à son traitement d’image et la puissance de son processeur. Les Galaxy A55 et A15 proposent des capteurs de 50 mégapixels, tandis que le Pixel 7a se situe entre les deux avec un capteur de 64 mégapixels mais offre aussi des photos de meilleure qualité. Il se place en deuxième derrière l’iPhone alors que le Galaxy A55 propose des photos cohérentes, comme le Xiaomi Redmi Note 13 Pro tandis que le Galaxy A15 ferme la marche dans ce domaine.

En termes de connectivité, tous les smartphones sont compatibles 5G et intègrent le NFC et le Bluetooth 5.x. Cependant, seuls le Galaxy A15 et le Redmi Note 13 Pro offrent une prise jack. En termes de certification d’étanchéité, l’iPhone 15 est le plus résistant avec une certification IP68, suivi des Galaxy A55 et Pixel 7a avec IP67. Le Redmi Note 13 Pro, avec une certification IP54, est moins résistant à l'eau et à la poussière. Enfin, notez que le lecteur d’empreinte digitale est positionné sous l’écran pour les Galaxy A55, Redmi Note 13 Pro et Pixel 7a, tandis qu’il est absent sur l’iPhone 15. Le Galaxy A15 dispose d’un lecteur sur le profil, une alternative pratique.

Enfin, la capacité de la batterie est un critère crucial pour l’autonomie. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro se distingue avec une batterie de 5100 mAh, suivi par les Samsung Galaxy A55 et A15, chacun équipé d’une batterie de 5000 mAh. Le Google Pixel 7a propose une batterie de 4400 mAh, tandis que l’iPhone 15 est doté de la plus petite batterie, avec une capacité de 3349 mAh. En termes de vitesse de charge, le Redmi Note 13 Pro est le plus performant avec une puissance de 67 watts, suivi des Galaxy A55 et A15 à 25 watts chacun. Le Pixel 7a supporte une charge de 20 watts. L’iPhone 15, bien que n’affichant pas de puissance de charge spécifique, propose la charge sans fil et la charge inversée, un atout non négligeable.