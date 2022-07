Les derniers bons plans Soldes Samsung : Galaxy A53, Galaxy S21 FE, Galaxy S22 et Galaxy Z fold 3

C’est le moment de faire des affaires avec les derniers bons plans pour les smartphones de la marque Samsung, mais plus particulièrement sur les modèles Galaxy A53 5G, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S22 et Galaxy Z Fold3. Mais entre ceux-ci, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici plusieurs caractéristiques techniques comparées pour vous aider à sélectionner le vôtre.

Le design des smartphones Samsung Galaxy A53 5G, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S22 et Galaxy Z Fold3 sont bien différents notamment pour ce dernier qui propose un format pliant s’ouvrant comme un livre et disposant de deux écrans, l’un à l’extérieur et l’autre à l’intérieur, se repliant sur lui-même pour s’ouvrir sur une surface de 7,6 pouces. Le plus sobre est le Galaxy A53 5G tandis que la version la plus aboutie est le Galaxy S22 représentant le haut de gamme de la marque, mobiles pliants mis à part. Des quatre appareils comparés dans cet article, c’est le Galaxy S22 qui est le plus léger avec 168 grammes suivi par le Galaxy S21 FE 5G et ses 177 grammes sur la balance. Ensuite, il y a le Galaxy A53 5G avec 189 grammes et le Galaxy Z Fold3 qui fait 271 grammes ce qui n’est pas rien. Ils sont tous certifiés étanches à l’eau et à la poussière.

Samsung Galaxy A53 5G acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

336,99 € Amazon Marketplace

Fnac Marketplace 339,12 € acheter Fnac Marketplace

Rakuten 345,90 € acheter Rakuten Voir tous les prix

Lequel offre le plus de performances ?

Si vous cherchez le mobile le plus puissant de ce comparatif, c’est le Galaxy S22 qui domine les débats avec son chipset Samsung Exynos 2200 associé à 8 Go de mémoire vive. Il est suivi par les Galaxy Z Fold3 et Galaxy S21 FE 5G qui possèdent un processeur Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM pour le premier et 6 ou 8 Go pour le deuxième. Le Galaxy A53 5G propose des performances correctes avec sa puce Samsung Exynos 1280 et 6 ou 8 Go de mémoire vive. Les capacités de stockage varient selon les modèles, mais commencent avec un minimum de 128 Go.

Seul le Galaxy A53 5G peut supporter une carte mémoire micro SD en plus. Ce dernier dispose de la plus grande capacité de batterie avec 5000 mAh suivi par le Galaxy S21 FE 5G avec 4500 mAh puis le Galaxy Z Fold3 avec 4400 mAh et le Galaxy S22 avec 3700 mAh. Ils se chargent tous avec une puissance maximale de 25 watts. Seul le Galaxy A53 5G ne peut pas proposer de charge sans fil, par induction ce qui est le cas des autres offrant aussi la possibilité d’une charge inversée pour recharger un petit appareil comme des écouteurs, par exemple.

Tous sont compatibles 5G. Ils proposent tous, sauf le Galaxy A53 5G, du Wi-Fi 6 pour d’excellentes performances à la fois en termes de débit et de portée. Aucun n’a de port audio jack pour brancher un casque.

Samsung Galaxy S22 acheter au meilleur prix Rakuten

675,70 € Rakuten

Fnac Marketplace 714,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 744,99 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Samsung Galaxy S21 FE acheter au meilleur prix Rakuten

479,00 € Rakuten

Amazon Marketplace 490,00 € acheter Amazon Marketplace

Fnac Marketplace 519,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Quel est l’écran le plus remarquable ?

Comme évoqué plus haut, le Galaxy Z Fold3 a la particularité d’avoir deux écrans. Le premier est à l’extérieur mesurant 6,2 pouces avec une dalle AMOLED à 120 Hz. C’est aussi le cas de l’écran intérieur, flexible, celui-ci s’ouvrant sur 7,6 pouces aussi avec une structure AMOLED et avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Ensuite, l’écran le plus grand est installé sur le Galaxy A53 5G avec 6,5 pouces en diagonale puis sur le Galaxy S21 FE 5G avec 6,4 pouces et pour finir avec le Galaxy S22 et ses 6,1 pouces en diagonale. Ils sont tous 120 Hz avec une compatibilité HDR10+ pour profiter de larges plages dynamiques et d’une luminosité maximale. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran des Galaxy A53 5G, Galaxy S22 et Galaxy S21 FE 5G alors qu’il est en position latérale sur le Galaxy Z Fold3.

Samsung Galaxy Z Fold 3 acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

1103,00 € Amazon Marketplace

Rakuten 1247,00 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 1259,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Des configurations pour la photo et la vidéo bien différentes

Enfin, concernant les configurations photo, c’est le Galaxy S22 qui est le mieux équipé avec un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et un objectif stabilisé de 10 mégapixels permettant de zoomer optiquement jusqu’à 10x. La configuration du Galaxy A53 5G est de 64+12+5+5 mégapixels contre 12+12+8 mégapixels sur le Galaxy S21 FE 5G tandis que le Galaxy Z Fold3 dispose d’un bloc de trois capteurs de 12 mégapixels au dos. Il y a un capteur de 10 mégapixels au niveau de son écran externe et un capteur sous l’écran interne de 4 mégapixels pour se prendre en selfie, sans gênant l’affichage. Les Galaxy S21 FE 5G et Galaxy A53 5G sont dotés d’un capteur à selfie de 32 mégapixels alors qu’il faut compter sur un objectif de 10 mégapixels sur le Galaxy S22.

Galaxy S20 Fan Edition acheter au meilleur prix Rakuten

341,83 € Rakuten

Amazon Marketplace 361,99 € acheter Amazon Marketplace

Fnac Marketplace 379,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Samsung Galaxy Z Flip 3 acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

525,00 € Amazon Marketplace

Fnac Marketplace 681,06 € acheter Fnac Marketplace

Rakuten 690,90 € acheter Rakuten Voir tous les prix