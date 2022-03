Les Smartphones les plus populaires : Xiaomi Redmi Note 11, Redmi Note 10 Pro, Samsung Galaxy S22, Galaxy S21 FE et iPhone 13

Vous souhaitez vous offrir un smartphone dans l’air du temps qui vous permettra de profiter au mieux de votre vie numérique mais hésitez entre le Xiaomi Redmi Note 11, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, le Samsung Galaxy S22, le Samsung Galaxy S21 FE 5G ou l’iPhone 13 ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous aider à faire votre choix.

Si vous aimez les couleurs, allez être servi chez Samsung et chez Apple, les Xiaomi étant un peu plus ternes mais proposant tout de même de belles nuances. Si vous cherchez le mobile le plus léger, c’est le Samsung Galaxy S22 qui ne fait que 168 grammes sur la balance suivi par l’iPhone 13 qui propose un poids de 174 grammes suivi par le Samsung Galaxy S21 FE 5G qui fait 177 grammes puis le Redmi Note 11 et ses 179 grammes et pour finir le Redmi Note 10 Pro accusant 193 grammes mais restant en dessous de la moyenne des smartphones. Le plus fin de tous est aussi le Samsung Galaxy S22 avec 7,6 mm contre 7,65 mm pour l’iPhone 13 puis dans le même ordre de classement que le poids. C’est le Redmi Note 10 Pro qui est le plus grand mobile de notre comparatif du jour.

Quel écran est le plus remarquable ?

Etant donné que le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est le plus grand, il est assez logique qu’il propose la surface d’affichage la plus importante : 6,67 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels contre 6,43 pouces pour les Redmi Note 11, 6,4 pouces pour le Samsung Galaxy S21 FE 5G et 6,1 pouces pour les Samsung Galaxy S22 et iPhone 13. Tous profitent d’une dalle AMOLED pour des noirs profonds et de belles couleurs. Les Samsung et iPhone sont compatibles HDR10+. Les Redmi Note 10 Pro et les deux mobiles Samsung ont une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ce qui permet d’obtenir une bonne fluidité lors de défilement et dans les jeux vidéo. Le Redmi Note 11 plafonne à 90 Hz contre 60 Hz seulement pour l’iPhone 13 malgré sa compatibilité avec le format vidéo Dolby Vision.

Seuls les Redmi Note 10 Pro et Redmi Note 11 sont 4G alors que les autres sont compatibles 5G. Les Samsung proposent un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran alors qu’il est installé au niveau du bouton de mise en veille sur les téléphones Xiaomi. Ces derniers sont certifiés IP53 pour résister à des projections d’eau alors que les trois autres peuvent plonger dedans sans dommage pendant plusieurs minutes, puisqu’ils sont étanches, certifiés IP68.

Quel smartphone fait les plus belles photos ?

Pour la configuration photo, l’iPhone 13 embarque deux capteurs de 12 mégapixels dont un stabilisé contre un capteur de 50 mégapixels en principal sur le Samsung Galaxy S22 accompagné d’un capteur de 12 mégapixels pour les photos en mode grand-angle et un capteur de 10 mégapixels stabilisé avec zoom optique 3x. C’est l’avantage du modèle Samsung qui doit proposer de très belles images, comme l’iPhone 13. Ensuite, en termes de qualité, il y a le Galaxy S21 FE 5G doté de deux capteurs de 12 mégapixels et d’un module de 8 mégapixels suivi par les deux Redmi Note 11 (50+8+2+2 mégapixels) et Redmi Note 10 Pro (108+8+5+2 mégapixels).

Lequel est le plus performant ?

Si vous cherchez les meilleures performances, regardez du côté d’Apple suivi par le Samsung Galaxy S22 pas très loin puis par le Galaxy S21 FE 5G. Côté performances, le téléphone Apple est le plus puissant de notre comparatif du jour avec son chipset A15 Bionic suivi par le Samsung Galaxy S22 embarquant le processeur Samsung Exynos 2200 puis le Galaxy S21 FE 5G avec sa puce Snapdragon 888 puis le Redmi Note 10 Pro disposant d’un processeur Snapdragon 732G et pour finir avec le Redmi Note 11 et son chipset Snapdragon 680.

Les mobiles Xiaomi offrent le plus d’autonomie avec leur batterie de 5000 mAh et ils proposent la vitesse de charge la plus rapide avec 33 watts contre 25 watts pour les mobiles Samsung et pour finir avec le mobile Apple.

