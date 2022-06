Les Smartphones Poco de Xiaomi en soldes (Poco F4 GT, Poco X4 Pro, Poco M4 Pro, Poco F3 et Poco M3 Pro)

Si vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone de la marque Xiaomi Poco mais que vous hésitez entre les modèles Poco F4 GT, Poco X4 Pro, Poco M4 Pro, Poco F3 et Poco M3 Pro, voici quelques éléments de comparaison croisés pour que vous puissiez sélectionner celui qui est vraiment fait pour vous.

Les smartphones Poco sont proposés avec des designs assez réussis bien que simples. Ils sont déclinés en plusieurs coloris. Le plus léger de notre comparatif du jour est le Poco M3 Pro avec 190 grammes puis le Poco M4 Pro 5G avec 195 grammes puis le Poco F3 avec 196 grammes puis le Poco X4 Pro avec 205 grammes et pour finir avec le Poco F4 GT, le plus lourd avec 210 grammes. Ça commence à se sentir sérieusement en poche et dans la main. Le plus fin de tous est le Poco F3 avec une épaisseur de 7,8 mm alors que le plus épais est le Poco M3 Pro avec 8,92 mm de profil. Tous disposent d’un lecteur d’empreinte digitale installé sur le bouton de mise en veille, sur le côté. Ils disposent également tous d’un émetteur infrarouge pour en faire des télécommandes universelles.

Lequel est le plus performant et qui se recharge le plus rapidement ?

Si vous cherchez le mobile le plus puissant, c’est du côté du Poco F4 GT qu’il faut regarder puisqu’il dispose d’un chipset Snapdragon 8 Gen 1. Ensuite, il y a le Poco F3 avec son processeur Snapdragon 870 puis le Poco X4 Pro avec un Snapdragon 695 à l’intérieur puis le Poco M4 Pro 5G avec son Dimensity 810 et pour finir le Poco M3 Pro avec un Soc MediaTek Dimensity 700. Le Poco M3 Pro commence avec 4 Go de mémoire vive. Les autres peuvent recevoir 6 ou 8 Go mais le Poco F4 GT peut monter jusqu’à 12 Go. Les derniers modèles, Poco X4 Pro et Poco F4 GT peuvent, de surcroît, utiliser la fonction RAM Extended pour aller encore plus loin et puiser dans la mémoire de stockage. Les Poco M4 Pro 5G et Poco X4 Pro supportent l’ajout d’une carte mémoire ce que n’autorisent pas les autres.

Les Poco X4 Pro, Poco M4 Pro 5G et Poco M3 Pro sont dotés d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh contre 4700 mAh pour le Poco F4 GT et 4520 mAh pour le Poco F3. C’est lui qui propose la plus faible autonomie. Le Poco M3 Pro supporte la charge à 18 watts ce qui n’est pas beaucoup, mettant un certain temps à se recharger. Les Poco F3 et Poco M4 Pro 5G acceptent la charge à 33 watts, un peu mieux alors que le Poco X4 Pro supporte la charge à 67 watts, plus rapide mais c’est le Poco F4 GT qui met tout le monde d’accord avec sa capacité à supporter la charge à 120 watts permettant de se recharger totalement à peine 30 minutes.

Lesquels ont les plus beaux écrans et la meilleure configuration photo ?

Les écrans des Poco F4 GT, Poco X4 Pro et Poco F3 sont les plus grands puisqu’ils mesurent 6,67 pouces en diagonale avec une dalle AMOLED. Ils profitent d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et le Poco F4 GT dispose d’un taux d’échantillonnage de 480 Hz ce qui lui donne une certaine avance par rapport aux autres dans les jeux vidéo. Les écrans des Poco M3 Pro et Poco M4 Pro 5G sont de type LCD et avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz sur 6,5 pouces pour le premier et 6,6 pouces pour le deuxième. Ils sont tous compatibles 5G.

Le Poco F4 GT propose le Wi-Fi 6E, soit le plus performant du moment alors que les autres sont limités à du Wi-Fi 5, moins rapide et ayant moins de portée. On trouve une prise audio pour les casques sur le Poco M3 Pro, le Poco X4 Pro et le Poco M4 Pro 5G.

Enfin, pour la configuration photo, c’est le Poco F4 GT qui est le mieux équipé avec 64+8+2 mégapixels associé à un capteur de 20 mégapixels en frontal. Le Poco X4 Pro dispose d’une configuration de 108+8+2 mégapixels avec un capteur de 16 mégapixels à l’avant. Le Poco M4 Pro 5G propose deux capteurs de 50 et 8 mégapixels au dos et un objectif de 16 mégapixels en frontal. Les Poco M3 Pro et Poco F3 ont un module principal de 48 mégapixels avec un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et un 5 mégapixels pour les photos de type macro. Sur le Poco M3 Pro, ce sont deux capteurs de 2 mégapixels qui sont là pour optimiser les portraits et réaliser les photos macro.