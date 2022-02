Les trois Smartphones les plus populaires du moment : Galaxy S21 FE, iPhone 13 et Xiaomi 11 Lite 5G NE

Vous aimeriez vous offrir l’un des smartphones les plus populaires du moment, mais hésitez encore entre l’iPhone 13, le Samsung Galaxy S21 FE ou le Xiaomi 11 Lite 5G NE ? Voici quelques éléments comparés pour vous aider à faire votre choix.

Si vous cherchez un smartphone qui soit extrêmement compact et léger, c’est le Xiaomi 11 Lite 5G NE qu’il vous faut puisqu’il mesure seulement 6,81 mm d’épaisseur, ce qui en fait le mobile le plus fin du marché contre 7,65 mm pour l’iPhone 13 et 7,9 mm pour le Samsung Galaxy S21 FE 5G. Le mobile Xiaomi pèse seulement 158 grammes contre 174 grammes pour le smartphone Apple et 177 grammes pour le Samsung. Ces deux derniers profitent d’une certification IP68 les rendant totalement étanches à l’eau et à la poussière. Le Xiaomi est protégé contre les éclaboussures, sans plus. Toutefois, il est équipé d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle, ce qui n’est pas le cas des autres.

L’écran, une question de taille et de formats supportés

Si la taille de l’écran est importante à vos yeux, c’est le Xiaomi qui a le plus grand avec 6,5 pouces sur une dalle AMOLED de 1080x2400 pixels et qui présente la particularité d’être compatible HDR10+ et Dolby Vision, comme celui de l’iPhone 13, mais limité à 60 Hz pour la fréquence de rafraîchissement alors que le Xiaomi peut monter jusqu’à 90 Hz pour des défilements assez fluides, mais pas autant que ceux proposés par l’écran du Samsung Galaxy S21 FE 5G supportant les 120 Hz. L’écran du Galaxy S21 FE s’étend sur 6,4 pouces avec une compatibilité HDR10+. La surface d’affichage de l’iPhone 13 étant la plus petite : 6,1 pouces.

Lequel est le plus performant ?

Si vous pensez que la puissance fait tout, regardez du côté de l’iPhone 13 puisque c’est lui qui propose les meilleures performances avec son Soc Apple A15 Bionic contre le Samsung Galaxy S21 FE 5G qui dispose de la puce Qualcomm Snapdragon 888 suivi par le Xiaomi 11 Lite 5G NE embarquant un processeur Qualcomm Snapdragon 778G qui permet de jouer tout de même. Aucun ne peut supporter d’espace de stockage sous la forme d’une carte mémoire devant faire avec la capacité embarquée, soit un minimum de 128 Go pour les trois appareils et jusqu’à 256 Go pour les Samsung et Xiaomi alors que le mobile Apple est disponible avec 512 Go. Ils sont tous les trois compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 6. Le Samsung et le Xiaomi ont un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran.

Samsung Galaxy S21 FE acheter au meilleur prix Rakuten

569,00 € Rakuten

Fnac Marketplace 571,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 600,39 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Pour les photos, le Xiaomi 11 Lite 5G NE dispose d’une configuration de 64+8+5 mégapixels à l’arrière et un capteur de 20 mégapixels à l’avant. Le Samsung se contente de deux capteurs de 12 mégapixels et d’un autre objectif de 8 mégapixels au dos tandis qu’un capteur de 32 mégapixels est installé en façade. Enfin, l’iPhone 13 embarque deux capteurs de 12 mégapixels dont un est stabilisé et un autre objectif de 12 mégapixels pour les selfies.

C’est le Samsung qui propose la batterie la plus imposante avec 4500 mAh supportant la charge à 25 watts, sans fil à 15 watts et inversée à 5 watts. Le Xiaomi a une batterie de 4250 mAh pouvant se charger à 33 watts.