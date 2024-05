Poco F6 Pro vs Poco F5 Pro : les différences

Les POCO F6 Pro et POCO F5 Pro présentent des designs distincts bien que tous deux soient disponibles en noir et blanc. Le POCO F6 Pro arbore un cadre métallique avec un dos conçu pour résister aux traces de doigts. Ses capteurs photo sont intégrés dans une plaque de la même couleur que le reste de l'appareil, presque aussi large que le téléphone lui-même, et située sur la partie supérieure arrière. En revanche, le POCO F5 Pro possède un cadre en plastique et une plaque rectangulaire avec des bords biseautés pour ses capteurs photo, conférant un aspect différent mais tout aussi moderne.

En termes de profil, les deux smartphones POCO adoptent une forme similaire avec des coins légèrement arrondis. Le POCO F6 Pro mesure 160,86 mm de hauteur, 74,95 mm de largeur et 8,21 mm d'épaisseur pour un poids de 209 grammes. Le POCO F5 Pro est légèrement plus grand avec une hauteur de 162,78 mm, une largeur de 75,44 mm et une épaisseur de 8,59 mm, mais il est plus léger, pesant 204 grammes. Ainsi, le F6 Pro est plus compact et robuste, tandis que le F5 Pro, malgré sa taille légèrement supérieure, offre une prise en main plus légère.

Le POCO F6 Pro est équipé d'une batterie de 5000 mAh avec une capacité de charge rapide impressionnante de 120 watts, bien que sans charge sans fil ou inversée. En revanche, le POCO F5 Pro dispose d'une batterie légèrement plus grande de 5160 mAh, mais avec une charge rapide de 67 watts et la capacité de charge sans fil à 30 watts.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les deux smartphones sont équipés de processeurs performants. Le POCO F6 Pro est doté du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, couplé à 12 ou 16 Go de RAM, avec une capacité de stockage interne de 256 ou 512 Go, sans possibilité d'extension par micro SD. Le POCO F5 Pro, quant à lui, utilise le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, avec 8 ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, également sans extension par micro SD.

Les deux smartphones sont dotés d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1440x3200 pixels et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. En termes de protection, les deux modèles utilisent la technologie Corning Gorilla Glass 5. Les écrans des deux smartphones sont plats, garantissant une expérience visuelle similaire.

Configurations photo et connectivité

Le POCO F6 Pro dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels, ainsi qu'un capteur selfie de 16 mégapixels. Le POCO F5 Pro, de son côté, propose un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, avec le même capteur selfie de 16 mégapixels.

Enfin, pour la connectivité, le POCO F6 Pro prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3, et est dépourvu de prise jack, contrairement au POCO F5 Pro qui supporte le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2 et dispose d'une prise jack. Les deux modèles sont équipés d'un émetteur infrarouge et d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, avec des haut-parleurs stéréo. Le F6 Pro a une certification d'étanchéité IP54, légèrement meilleure que l'IP53 du F5 Pro.