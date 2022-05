Quel est le meilleur Smartphone premium en 2022 : Xiaomi 12 Pro, Nubia Red Magic 7 Pro, Oppo Find X5 Pro, OnePlus 10 Pro et Galaxy S22 ultra ?

Vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone Premium mais hésitez entre le Xiaomi 12 Pro, le Nubia Red Magic 7 Pro, le Oppo Find X5 Pro, le OnePlus 10 Pro et le Samsung Galaxy S22 Ultra ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider à choisir lequel est vraiment fait pour vous.

Le design des smartphones est un élément déterminant mais aussi un peu l’affaire de chacun. Aussi, le OnePlus 10 Pro et le Xiaomi 12 Pro sont les mobiles qui présentent les formes que nous pouvons qualifier de plus classiques avec des bords arrondis et un bloc d’optiques plus ou moins discret. Le Oppo Find X5 Pro profite d’un revêtement en céramique extrêmement résistant avec une coque arrière qui revient sur les capteurs pour les intégrer parfaitement alors que ceux du Samsung Galaxy S22 Ultra semblent posés sur le dos du smartphone de manière très épurée. Enfin, le Nubia Red Magic 7 Pro est le plus racé de notre comparatif du jour, étant donné qu’il s’agit d’un modèle gaming qui en reprend les codes pour séduire les joueurs mais d’autres profils peuvent trouver ce design intéressant. Ces smartphones ne sont pas vraiment des poids-plumes. En effet, le plus léger d’entre eux est le OnePlus 10 Pro avec 200 grammes tout juste, sur la balance, suivi par le Xiaomi 12 Pro avec 205 grammes puis le Oppo Find X5 Pro avec 218 grammes puis le Samsung Galaxy S22 Ultra avec 229 grammes et pour finir avec le Red Magic 7 Pro et ses 235 grammes en poche. Le plus fin de tous est le Xiaomi 12 Pro avec 8,16 mm d’épaisseur contre 8,5 mm pour le Find X5 Pro, 8,6 mm pour le OnePlus 10 Pro, 8,9 mm pour le Galaxy S22 Ultra et 10 mm pour le Red Magic 7 Pro.

Des montres de puissance

Tous les smartphones comparés aujourd’hui proposent les meilleures performances du marché puisqu’ils profitent de la même plateforme, soit un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 sauf pour le Samsung Galaxy S22 Ultra qui embarque une puce maison Samsung Exynos 2200 qui offre aussi beaucoup de puissance. Ils sont proposés avec 12 Go de mémoire vive principalement bien que des versions avec 8 Go sont aussi disponibles notamment pour le OnePlus 10 Pro. Le Red Magic 7 Pro se distingue particulièrement avec 12 ou 18 Go, selon la configuration choisie. En outre, il est équipé d’un système de refroidissement qui permet de maintenir la température des composants à un niveau soutenable pour optimiser les performances. Il s’agit du smartphone qui propose le plus de puissance. Côté connectivité, ces smartphones Premium proposent ce qui se faire de mieux sur le marché, c’est-à-dire une compatibilité avec les réseaux 5G, du Wi-Fi 6 et même 6E (pour les Samsung, Xiaomi et Red Magic), du Bluetooth, du NFC et la possibilité d’accepter simultanément deux cartes SIM. Le Samsung dispose d’une fonction UWB pour les fréquences à large bande afin de détecter des objets connectés compatibles situés à proximité. Seul le Red Magic 7 Pro dispose d’un port audio pour brancher directement un casque là où, pour les autres, il faut passer par un adaptateur ou une liaison sans fil. Il y a un lecteur d’empreinte digitale installé sous l’écran. Seuls les Oppo Find X5 Pro et Samsung Galaxy S22 Ultra sont certifiés étanches.

Quels sont les écrans installés sur ces smartphones ?

Les écrans installés sur ces smartphones sont exceptionnels. Le plus grand mais aussi le plus qualitatif est intégré au sein du Samsung Galaxy S22 Ultra avec une diagonale de 6,8 pouces sur une dalle AMOLED compatible HDR10+ et profitant d’une fréquence de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. C’est aussi le cas sur le Xiaomi 12 Pro (6,73 pouces), le Oppo Find X5 Pro et le OnePlus 10 Pro (6,7 pouces). Ils affichent une définition de 1440x3200 pixels. Le Xiaomi 12 Pro se distingue en supportant la format Dolby Vision. L’écran du Red Magic 7 Pro s’étire aussi sur 6,8 pouces, comme le Samsung mais propose une définition moindre, de 1080x2400 pixels mais il profite surtout d’une plus grande fréquence de rafraîchissement puisqu’elle peut monter jusqu’à 165 Hz. Les défilements sont ainsi beaucoup plus fluides. En outre, on peut aussi compter sur un taux d’échantillonnage de 960 Hz alors que les autres plafonnent à 240 Hz ou 480 Hz (pour le Xiaomi 12 Pro) ce qui permet d’avoir l’avantage dans les jeux vidéo car l’écran est plus réactif. Les Galaxy S22 Ultra, Oppo Find X5 Pro, OnePlus 10 Pro et Red Magic 7 Pro profitent d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh contre 4600 mAh pour le Xiaomi 12 Pro. De tous, c’est le Red Magic 7 Pro qui se recharge le plus rapidement de tous avec le support d’un bloc à 165 watts contre 120 watts pour le Xiaomi, 80 watts pour les Oppo et OnePlus et seulement 45 watts pour le Samsung. Tous peuvent se recharger sans fil sauf le Red Magic 7 Pro. Le Xiaomi 12 Pro, le Oppo Find X5 Pro et le OnePlus 10 Pro peuvent ainsi se charger à 50 watts alors que le Samsung se charge à 15 watts et ils proposent la charge inversée.

De très belles photos à coup sûr

Enfin, pour la partie photo, le Samsung Galaxy S22 Ultra dispose d’une configuration de 108+12+10+10 mégapixels avec un téléobjectif de 3x en optique contre 50+50+50 mégapixels avec un téléobjectif optique 2x pour le Oppo Find X5 Pro contre 50+50+50 mégapixels sur le Xiaomi 12 Pro alors que le OnePlus 10 Pro embarque 48+50+8 mégapixels aussi avec un zoom optique 3,3x. Le Red Magic 7 Pro propose la configuration la moins évoluée avec 64+8+2 mégapixels au dos. Notez la particularité de ce modèle qui propose une caméra sous l’écran pour se prendre en selfie, de 16 mégapixels alors que les autres ont un poinçon. Il y a un capteur de 40 mégapixels à l’avant du Galaxy S22 Ultra et un objectif de 32 mégapixels pour les autres.

