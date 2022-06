Soldes d’été 2022 : le guide pratique pour faire de VRAIES bonnes affaires

Les soldes d’été 2022, ça démarre bientôt ! Comme chaque année, pendant 4 semaines, commerçants et consommateurs se donnent rendez-vous pour une grande braderie des prix en magasins, mais également en ligne. Et cette année, pas question de se laisser surprendre ! A quelques jours du démarrage de cette grand-messe des bons plans, nous partageons donc avec vous, dans ce guide, toutes les infos utiles, ainsi que nos conseils et astuces pour tirer profit de cet événement au maximum !

C’est quand les soldes d’été 2022 ? Ces deux dernières années, la programmation des soldes avait été quelque peu chamboulée, COVID-19 oblige. Cette année, les choses reviennent globalement à la normale puisque les soldes d’été 2022 s’étendront du 22 juin à 8h au 19 juillet à minuit. De quoi bien commencer l’été ! Qui participe aux soldes d’été 2022 ? Qu’elles soient d’hiver ou d’été, les soldes sont une tradition à laquelle participent librement presque tous les commerçants français. Mais depuis quelques années, c’est surtout en ligne que se déroule la guerre des prix cassés. Pour ces soldes d’été 2022, les fans de Tech peuvent donc se préparer à foncer vers les sites Internet des grandes enseignes d’e-commerce, des fabricants de smartphones, ainsi que sur ceux des opérateurs mobiles et leurs partenaires pour dénicher de grosses promos. Les grandes enseignes d’e-commerce Ce sont les adresses incontournables pour profiter des soldes en ligne. Rendez-vous donc dans les rayons Smartphones, Tablettes, PC, Ecouteurs, Casques et autres accessoires sur les principales marketplaces : Les Soldes sur Amazon

Les Soldes sur Cdiscount

Les Soldes sur Fnac.com

Les Soldes sur Boulanger

Les Soldes sur Rakuten

Les Soldes sur Electro Dépôt

Les Soldes sur Rue du Commerce

Les Soldes sur la boutique Samsung

Les Soldes sur la boutique RED by SFR Les sites officiels des fabricants de smartphones Envie de vous offrir l’un des derniers smartphones ou d’en faire cadeau à un proche ? Profitez des grosses remises qui seront offertes pendant les soldes d’été 2022 pour faire une bonne affaire sur les récents modèles de Xiaomi, les derniers Realme GT, les nouveaux Samsung Galaxy ou encore sur les derniers iPhone 13. Les opérateurs mobiles Les opérateurs mobiles et les MVNO ne restent pas en marge des soldes d’été. Durant la période, ces derniers proposent généralement plusieurs promos chocs, concernant aussi bien les forfaits mobiles que les box Internet. Grâce à ces offres, vous pouvez faire de grosses économies sur votre budget Internet et communications téléphoniques pendant toute l’année. Ne les manquez donc surtout pas ! Solde d’été 2022 : nos astuces et conseils pour ne rien rater Entre l’effervescence liée à cette période et la déferlante de promos, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver et de faire les bons choix. Pour ne pas louper les VRAIES bonnes affaires, voici donc quelques conseils pour faire du shopping efficace pendant ces soldes d’été 2022. Faites un peu de repérage dès maintenant ! Ajoutez les liens des sites de vos produits et marques préférés à vos favoris pour gagner du temps. Consultez-les fréquemment pour repérer les bonnes affaires à venir et pour pouvoir en profiter à temps. Faites une liste d’achats : Attention à ne pas céder à la tentation de tout acheter ! Pour éviter de faire exploser votre budget, faites donc une petite liste d’achats et fixez-vous des limites. Achetez au bon moment : L’un des principaux enjeux des soldes est de pouvoir profiter des plus grosses démarques sur ses produits préférés. Pour cela, il faut parfois faire preuve de patience ; chaque semaine induisant une démarque plus importante que la précédente. Attention toutefois à ne pas faire face à une rupture de stock ! Rechargez votre moyen de paiement : Carte bancaire ou Paypal, c’est vous qui décidez ! Quel que soit votre choix, assurez-vous de bien approvisionner votre compte pour ne pas être pris au dépourvu au moment de valider un achat. Enfin, restez connecté à notre page pour rester informé des nouvelles sorties de smartphones et des meilleures promos sur les forfaits mobiles pendant toute la durée de ces soldes d’été 2022.