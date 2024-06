Top 3 des smartphones à petits prix pendant les soldes avec le Xiaomi Redmi Note 13, le Samsung Galaxy A15 et le Google Pixel 7a

Le design des smartphones est souvent un critère déterminant dans le choix d’un appareil. Le Samsung Galaxy A15 5G présente une esthétique épurée avec ses capteurs photo disposés de manière minimaliste sur la coque arrière. Disponible en bleu nuit, bleu clair et lime (jaune) avec une finition mate, il offre une allure moderne et sobre. Le Google Pixel 7a, quant à lui, se distingue par une barre horizontale qui intègre les capteurs photo et occupe toute la largeur de l'appareil. Il est proposé en bleu, gris, corail et blanc avec un cadre en verre, ajoutant une touche premium. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G adopte une disposition plus traditionnelle avec ses capteurs photo dans le coin supérieur gauche, légèrement saillants, et se décline en noir, bleu et blanc. Tous ces modèles ont un design plat et des finitions attrayantes qui répondent aux goûts variés des utilisateurs.

En termes de dimensions, le Samsung Galaxy A15 5G mesure 160,1 mm de hauteur, 76,8 mm de largeur et 8,4 mm d’épaisseur, pour un poids de 200 grammes. Le Google Pixel 7a est plus compact avec 152 mm de hauteur, 72,9 mm de largeur et 9 mm d'épaisseur, et pèse 193,5 grammes. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G est légèrement plus grand avec 161,1 mm de hauteur, 75 mm de largeur et seulement 7,6 mm d'épaisseur, ce qui en fait le plus fin et le plus léger avec 174,5 grammes. Ainsi, le Xiaomi Redmi Note 13 5G est le plus léger et le plus fin, tandis que le Samsung Galaxy A15 5G offre une prise en main plus large et robuste.

La capacité de la batterie est un élément clé pour l'autonomie. Le Samsung Galaxy A15 5G et le Xiaomi Redmi Note 13 5G possèdent chacun une batterie de 5000 mAh, offrant potentiellement la meilleure autonomie parmi les trois modèles. Le Google Pixel 7a, avec une batterie de 4400 mAh, propose une autonomie légèrement inférieure. En termes de vitesse de chargement, le Xiaomi Redmi Note 13 5G supporte une puissance de charge de 33 watts, ce qui permet une recharge rapide, suivi par le Samsung Galaxy A15 5G avec 25 watts, et le Google Pixel 7a avec 20 watts. Seul le Google Pixel 7a propose la charge sans fil (18 watts), ajoutant une flexibilité supplémentaire pour les utilisateurs.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de puissance, le Google Pixel 7a se distingue avec son processeur Tensor G2 et 8 Go de RAM, offrant une performance supérieure. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G, équipé du MediaTek Dimensity 6080 et 8 Go de mémoire vive, suit de près. Le Samsung Galaxy A15 5G, avec son MediaTek Dimensity 6100+ et 4 Go de RAM (plus 4 Go de mémoire vive virtuelle), est le moins puissant mais reste performant pour un usage quotidien.

Concernant les écrans, le Xiaomi Redmi Note 13 5G propose une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et une luminosité maximale de 1800 cd/m², offrant une expérience visuelle exceptionnelle. Le Google Pixel 7a, avec un écran AMOLED de 6,1 pouces, 1080x2400 pixels, et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, suit de près. Le Samsung Galaxy A15 5G, avec un écran AMOLED de 6,5 pouces, 1080x2340 pixels, et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, offre une bonne qualité d'affichage mais est légèrement en deçà du Xiaomi en termes de luminosité et de fluidité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, le Xiaomi Redmi Note 13 5G se distingue avec un capteur principal de 108 mégapixels, accompagné d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d'un objectif macro de 2 mégapixels, offrant une qualité de prise de vue exceptionnelle. Le Google Pixel 7a propose un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement et un ultra grand-angle de 13 mégapixels qui fait également office de macro, offrant des performances photographiques remarquables. Le Samsung Galaxy A15 5G, avec ses capteurs de 50 mégapixels, 5 mégapixels (ultra grand-angle) et 2 mégapixels (macro), offre de bonnes performances mais est moins sophistiqué que les deux autres modèles. Ces Smartphones pas chers partagent tous un capteur à selfie de 13 mégapixels.

En termes de connectivité, le Google Pixel 7a est le plus avancé avec la prise en charge du Wi-Fi 6E, suivi par le Xiaomi Redmi Note 13 5G et le Samsung Galaxy A15 5G qui supportent le Wi-Fi 5. Tous sont compatibles NFC et Bluetooth, avec le Pixel 7a en Bluetooth 5.2 et les autres en Bluetooth 5.3. Seuls le Samsung Galaxy A15 5G et le Xiaomi Redmi Note 13 5G disposent d'une prise jack. Aucun modèle ne dispose d’un émetteur infrarouge. Concernant l’étanchéité, le Google Pixel 7a bénéficie d’une certification IP67, garantissant une résistance totale à l'eau et à la poussière, contrairement aux deux autres modèles. Les lecteurs d’empreintes digitales sont placés sous l’écran pour le Google Pixel 7a, tandis qu’ils sont sur le profil pour les autres, offrant des niveaux de praticité variés.