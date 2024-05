Top 3 des smartphones préférés de nos lecteurs : Samsung Galaxy A55, Xiaomi Redmi Note 13 Pro et iPhone 15 Pro Max

Le design d'un smartphone est souvent le premier critère de sélection. L'iPhone 15 Pro Max propose un cadre en titane avec des options de coloris tels que noir, bleu, blanc, et naturel, adoptant un profil minimaliste mais élégant. Ses capteurs photo sont disposés de manière à ne pas rompre l'esthétique épurée de l'appareil, bien intégrés à l'arrière. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G se distingue par son design avec des profils plats et ses capteurs photo bien alignés sur une plaque à l'arrière, suivant la couleur du châssis, disponible en noir, violet, et bleu. Cette intégration donne une impression de continuité et de finesse.

Enfin, le Samsung Galaxy A55 5G arbore un dos en verre et propose un style très épuré avec un léger effet bombé autour des boutons de gestion. Ses coloris incluent bleu, bleu foncé, lilas, et lime. Les capteurs semblent simplement posés sur la coque, offrant un design particulièrement minimaliste.

Les dimensions et le poids sont des aspects pratiques essentiels. L'iPhone 15 Pro Max mesure 159,9 mm en hauteur, 76,7 mm en largeur et a une épaisseur de 8,25 mm, pesant 221 grammes. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, avec ses dimensions de 161,2 mm par 74,24 mm et une épaisseur de 8 mm, est légèrement plus haut mais plus mince et léger à 187 grammes. Le Samsung Galaxy A55 5G, proche du Xiaomi en hauteur à 161,1 mm, est le plus large à 77,4 mm et pèse 213 grammes. Ainsi, le Xiaomi est le plus léger, tandis que l'iPhone est le plus compact mais le plus lourd.

La batterie est le cœur de l'autonomie d'un smartphone. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G dispose d'une batterie de 5100 mAh et supporte une charge rapide de 67 watts, bien que sans charge sans fil. Le Samsung Galaxy A55 5G a une batterie de 5000 mAh avec une charge de 25 watts, également sans charge sans fil. L'iPhone 15 Pro Max, bien qu'avec une batterie plus modeste de 4422 mAh, offre une charge de 27 watts et inclut la charge sans fil ainsi que la charge inversée. Bien que les capacités varient, l'iPhone et le Xiaomi offrent des options de recharge plus avancées, le Xiaomi étant le plus rapide dans les options de recharge filaire.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour fonctionner, l'iPhone 15 Pro Max est équipé du processeur Apple A17 Pro, avec 8 Go de RAM et des options de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To, sans possibilité d'extension via carte micro SD. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G utilise un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, disponible avec 8 ou 12 Go de RAM et des options similaires de stockage de 256 ou 512 Go, également sans extension de mémoire. Le Samsung Galaxy A55 5G fonctionne avec un processeur Samsung Exynos 1480, offrant 8 Go de RAM et une capacité de stockage de 128 ou 256 Go, avec la possibilité d'étendre cette capacité via une carte micro SD. En termes de puissance brute, l'iPhone 15 Pro Max surpasse largement ses concurrents du jour grâce à l'optimisation entre le matériel et le logiciel d'Apple, bien que le Xiaomi avec sa variante de 12 Go de RAM se montrer assez réactif. Le Samsung se place en dernière position avec des spécifications légèrement inférieures et un processeur moins robuste.

Quant à la surface d’affichage, l'iPhone 15 Pro Max dispose d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 1290x2796 pixels, supportant un pic de luminosité de 2000 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G propose aussi un AMOLED de 6,67 pouces, légèrement plus grand, avec une définition proche de 1220x2712 pixels et un pic de luminosité de 1800 cd/m². Le Samsung Galaxy A55 5G, avec son écran de 6,6 pouces, offre une définition inférieure de 1080x2400 pixels et un pic de luminosité de 1000 cd/m². Tous bénéficient d’une protection avancée contre les rayures et les chocs.

L'iPhone offre donc la meilleure qualité d'écran, notamment en termes de luminosité et de clarté d'image, suivi de près par le Xiaomi avec un grand écran également très performant. Le Samsung, bien qu'offrant une qualité d'affichage décente, est légèrement en retrait en comparaison, surtout en termes de luminosité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour les amateurs de photographie, la configuration des caméras est cruciale. L'iPhone 15 Pro Max dispose d'un ensemble quadricaméra incluant un capteur principal de 48 mégapixels, deux téléobjectifs de 12 mégapixels, et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Le Xiaomi, avec son impressionnant capteur principal de 200 mégapixels, complété par un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, promet de capturer des détails extrêmement fins. Le Samsung Galaxy A55 5G intègre un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un module dédié aux prises de vue en mode macro de 5 mégapixels, offrant une configuration polyvalente.

C’est sans conteste l’iPhone qui propose les plus belles images grâce à sa configuration avancée mais également à son traitement d’image exceptionnel. Les deux autres proposent des résultats très satisfaisants offrant une grande polyvalence pour toutes les circonstances.

En ce qui concerne la connectivité, les trois modèles supportent la 5G et le Wi-Fi 6 ou 6E, offrant des performances de réseau à la pointe. Le Xiaomi se distingue en proposant un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle ainsi qu’un port audio jack, ce qui n'est pas le cas des deux autres modèles. De plus, le Xiaomi et le Samsung offrent des lecteurs d'empreintes digitales sous l'écran, tandis que l'iPhone n'en dispose pas, se fiant à la reconnaissance faciale.

Concernant la certification d'étanchéité, l'iPhone et le mobile Samsung sont officiellement étanches alors que le Xiaomi ne peut résister qu’à des éclaboussures.